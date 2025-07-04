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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маркова Мария


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
09.07.2024 Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews 1
24.10.2023 В Linx назначен коммерческий директор 1
18.02.2020 GPMD начинает размещение рекламы в Instagram 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Маркова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 75 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
3data - 3дата 88 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 37 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 7 1
Интелком 22 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Huawei 4048 1
X Corp - Twitter 2888 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1269 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 622 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22053 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11496 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13978 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30803 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3350 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69063 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2934 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2663 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9612 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1356 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 637 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 736 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1127 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21308 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5437 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10900 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5416 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53762 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15508 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4950 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21271 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16517 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16365 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5077 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3768 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5655 1
Data monetization - Монетизация данных 1726 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2998 1
Linx Cloud 62 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 548 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
FreePik 1183 1
MNFST - Манифест - приложение на базе Android и IOS для монетизации аккаунта в соцсетях 1 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 801 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 635 1
Маркова Дарья 7 1
Коренков Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150464 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44473 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17985 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7804 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49619 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25000 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5055 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2366 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30519 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 986 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3334 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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