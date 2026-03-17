ПСМ — производственно-инжиниринговая компания, основанная в 2005 году в городе Ярославле. Один из крупнейших производителей на рынке энергетического, насосного и электротехнического оборудования в России. В распоряжении ПСМ — три завода в Ярославской области. На площадке в Ярославле собирают дизельное оборудование и автоматику, проводят испытания готовой продукции. На площадке Мастер в Тутаеве изготавливают металлические детали изделий: рамы, топливные баки, контейнеры, капоты и шумозащитные кожухи. На производстве Прайм в Тутаеве собирают и пакетируют газовые и дизельные электростанции мощностью свыше 1 МВт.

Техника ПСМ организует энергоснабжение или страхует его от отключения, перекачивает жидкости и приводит в движение механизмы. Более 16 000 установок работают по всей стране и за границей, ежедневно отдавая больше 1000 МВт нефтяным месторождениям, заводам, стройплощадкам, угольным карьерам, железным дорогам, аэропортам, сельскохозяйственным угодьям, золотоносным приискам.