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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гущин Антон

СОБЫТИЯ


04.09.2026 В России будут строить гигантские межрегиональные ЦОД 1
19.04.2024 Общая емкость рынка ЦОД в 2024 году превысит 84 тыс. стойко-мест 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гущин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Транснефть Технологии 21 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 6 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 41 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2015 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3227 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1620 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24563 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12991 1
Россия - РФ - Российская федерация 167278 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 15 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 977 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 837 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2869 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2116 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58059 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469953, в очереди разбора - 724934.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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