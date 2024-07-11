Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места

С вводом в эксплуатацию новых крупных коммерческих ЦОДов в Москве цены на colocation только выросли. По итогам II квартала 2024 г. средняя цена аренды стойко-места в месяц достигла 130 тыс. руб., что на 23% больше год к году.



Средняя цена colocation в Москва

Исследование ситуации на рынке коммерческих Центров обработки данных (ЦОД), предоставляющих услугу аренды стойко-мест, по итогам II квартала 2024 г. провели профильное аналитическое агентство iKS-Consulting и оператор дата-центров 3data. С результатами ознакомился «Коммерсант».

Услуга colocation, по данным аналитиков, в Московском регионе подорожала на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя цена аренды стойко-места в месяц достигла 130 тыс. руб. По итогам IV квартала 2023 г. в Москве средняя цена на colocation за месяц составляла 107,4 тыс. руб. По итогам 2023 г. стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих ЦОД в Москве выросла на 2%.

У новых ЦОД цена выше

Рост цен авторы исследования объясняют вводом в эксплуатацию двух новых дата-центров. Цена услуг там выше, чем у других участников рынка. Затраты на строительство регулярно увеличиваются, а в феврале 2024 г. отрасль ЦОДов впервые попала под блокирующие санкции США, что должно было повлиять на поставки компонентов.

О завершении строительства семиэтажного здания площадью почти 21 тыс. кв. м для одного из крупнейших в России ЦОД «Москва-2» на территории бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Южное Чертаново на ул. Дорожная Градостроительный комплекс Москвы сообщил на своем сайте в феврале 2024 г. Мощность этого объекта компании «Атомдата» и «Магистральный» компании Datahouse — более 35 МВт.

Другой крупный ЦОД открыл в IV квартале 2023 г. в московском районе Медведково один из авторов исследования, компания 3data. Проектная мощность центра обработки данных 3data HyperScale в Медведково составляет 36 МВт, емкость – четыре тыс. стойко-мест по 6 кВт, расположенные в 16 серверных залах.

По прогнозам аналитиков, всего в России в 2024 г. в эксплуатацию будут введены еще не менее 13,7 тыс. стоек, сообщили CNews представители компании ПСМ.

Алексей Бельский, основатель инженерной компании «Уралэнерготел», которая строит дата-центры под заказ, объяснил рост цен в новых объектах тем, что у действующих ЦОДов, которые заключили контракты ранее, повышение будет «воспринято агрессивно», а новые площадки могут продавать услугу по более высокой цене.

Ситуация в целом по стране

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным совместного исследования iKS-Consulting и 3data, цены остались почти без изменений — на уровне 88,6 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге ввод новых мощностей запланирован только на 2025 г. В 2023 г. цена здесь поднималась значительно быстрее, чем в Москве. Рост по итогам года составил 13%.

Резко цены в стране начали расти еще в 2022 г. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел из-за вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.

Росту цен также способствует рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приводит к росту расценок на услуги дата-центров.

Коммерческий директор оператора сети дата-центров Linx Мария Маркова считает, что играет роль еще и рост стоимости эксплуатации оборудования, размеров фонда оплаты труда и выход на рынок девелоперов, которые стремятся контролировать построенные объекты как актив.