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Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд

Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 г. выросла на 2% и 13% соответственно. В 2024 г. цены на colocation в России продолжат расти как минимум на 5–7%.

Стоимость colocation выросла по итогам года

Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно, пишет «Коммерсант».

Издание ознакомилось с совместным исследованием 3data и IKS-Consulting, посвященным рынку colocation (размещение серверного оборудования в дата-центрах и аренда стойко-мест) в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2023 г.

По итогам четвертого квартала в Москве средняя цена на colocation (за месяц) составила 107,4 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге она выросла до 84,1 тыс. руб.

Причины роста цен

Резко цены начали расти еще в 2022 г. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел из-за вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.

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Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области
Стоимость colocation в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 г. выросла на 2% и 13% соответственно

Росту цен также способствует рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приводит к росту расценок на услуги дата-центров.

Разницу в динамике роста цен в двух столицах в 3data объяснили «Коммерсанту» тем, что в Москве в 2023 г. было введено в строй существенно больше серверных стоек, чем в Санкт-Петербурге: порядка 9 тыс. против 400. При этом в обоих регионах наблюдается нехватка предложения. «Москва и Санкт-Петербург по-прежнему являются основными локациями ЦОД, но мы наблюдаем повышение спроса и в других регионах», — отметили в 3data.

В июле 2023 г., например, резко выросло количество компаний, в том числе и среди представителей бизнеса, которые хотели как можно скорее перенести обработку информации подальше от столичного региона. На решение бизнеса о смене не только оператора ЦОДа, но и региона, повлияли атаки беспилотников на Москву, а также возросший риск террористической угрозы.

Прогноз на 2024 г.

В 2024 г. поставщики услуг ЦОД пообещали запустить еще 4,7 тыс. региональных стойко-мест (или 26% от общих запусков, запланированных на этот год).

Если все планы провайдеров будут реализованы, то к концу 2024 г. доля региональных дата-центров в общем «пироге» немного подрастет с текущих 11% до 14%, однако Москва и область по-прежнему будут занимать доминирующее положение в региональном распределении мощностей.

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В случае активного ввода новых мощностей стоимость colocation в России продолжит расти в пределах 5–7%, полагает основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков, поскольку увеличиваются затраты на строительство и оплату труда. «Даже если рынок будет в профиците, игроки не станут снижать цены»,— сказал он «Коммерсанту».

В «Ростелеком-ЦОД» считают, что спрос на colocation в 2024 г. будет по-прежнему опережать предложение: потребители либо окончательно отказываются от самостоятельного строительства своих ЦОД, либо откладывают его. «Компаниям будет сложнее конкурировать в эффективности владения инфраструктурой с крупными операторами ЦОД из-за их стоимости»,— предупредил технический директор компании Алексей Забродин.

Гендиректор «Уралэнерготела» Алексей Бельский (компания строит дата-центры под заказ), напротив, считает, что заказчики, у которых есть необходимость в дата-центрах, нацелены скорее на создание собственной ИT-инфраструктуры, а не на использование внешних ЦОД. «Это большие затраты, но при этом закладывается потенциал спроса на 10–15 лет», — полагает он. Речь идет о промышленных предприятиях, банках, ИT-компаниях и т. д.

Анна Любавина

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