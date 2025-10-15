Разделы

«Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» представили решение для надежной виртуальной инфраструктуры

Ведущие российские ИТ-вендоры – «Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» – представляют комплексное решение для защищенной и отказоустойчивой виртуализации. В его основе лежит протестированная интеграция средства защиты информации (СЗИ) vGate R2, программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Аквариус» тип Z, которые показали функциональную совместимость и стабильность работы. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

ПАК Виртуализации «Аквариус» тип Z является мощной и надежной аппаратной основой решения. Он построен на флагманских серверах Aquarius, системе хранения данных (СХД) от «Аэродиска» (входит в группу компаний «Аквариус») и коммутаторах Aquarius. Виртуализация zVirt компании Orion soft, составляющая программную часть ПАКа, служит фундаментом для создания виртуальной инфраструктуры. СЗИ vGate R2 от «Кода Безопасности» защищает от несанкционированного доступа и обеспечивает безопасность на всех уровнях.

Комплексное решение подойдет заказчикам и партнерам, которые в первую очередь заинтересованы в платформе, состоящей из отечественных ИТ-продуктов, включенных в реестр Минпромторга России. Комплекс обеспечивает продвинутую защиту виртуальной инфраструктуры благодаря расширенным функциональным возможностям «из коробки». Таким образом, заказчики получают все необходимое без дополнительных интеграционных задач.

«Успешная интеграция наших продуктов – это стратегический шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Мы создаем готовое высокоценное решение на отечественной технологической базе, которое отвечает самым строгим требованиям бизнеса и регуляторов в рамках единого платформенного решения», – сказал Федор Дбар, коммерческий директор компании «Код Безопасности».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Стабильность и безопасность — ключевые требования к ПО для виртуализации на фоне растущих потребностей бизнеса и кибер-рисков, а также основные направления развития системы zVirt. Мы усиливаем их вместе с партнерами. Решение, созданное с “Кодом Безопасности” и “Аквариусом” состоит из проверенных продуктов, которые завоевали доверие рынка и закрывают широкий спектр задач Enterprise-компаний. Заказчики могут использовать его как основу для ускоренного импортозамещения и масштабирования инфраструктуры», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Программно-аппаратный комплекс виртуализации "Аквариус" – уже зарекомендовавший себя на российском рынке продукт, представляющий собой законченное единое изделие, построенное на аппаратных средствах компании "Аквариус" и программном обеспечении виртуализации zVirt. Интеграция с ПАКом средств защиты информации vGate R2 от компании "Код Безопасности" расширяет функциональные возможности изделия и усиливает его защиту. Таким образом, «Аквариус» предлагает рынку продукт, готовый для использования не только в коммерческом сегменте, но и на объектах КИИ (ЗОКИИ)», – сказала Дарья Маркова, директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании «Аквариус».

