Space и «Аквариус» подтвердили совместимость своих решений

Отечественный разработчик программного обеспечения и R&D-центр решений виртуализации «Даком М» (Space) совместно с одним из российских производителей компьютерной техники и ИТ-решений компанией «Аквариус» объявляет об успешном завершении тестовых испытаний по проверке совместимости решений и готовности к эксплуатации комплексного решения. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В ходе тестирования платформы виртуализации SpaceVM совместно с серверами Aquarius AQserv T50 D110AС (на базе процессоров Xeon Scalable третьего поколения) была проведена проверка ключевых сценариев эксплуатации. Испытания включали установку и работу программного обеспечения SpaceVM, подключение узла к контроллеру, оценку стабильности работы и производительности процессоров и оперативной памяти, тестирование подсистемы удаленного управления и мониторинга (работа протокола IPMI 2.0, мониторинг датчиков, управление питанием), а также проверку подсистемы хранения и сетевой подсистемы с созданием и удалением виртуальных интерфейсов.

Также были протестированы возможности работы с виртуальными машинами: запуск гостевых ОС, установка из ISO-образов, создание шаблонов, клонирование, настройка параметров, операции со снимками, перезапуск и удаление виртуальных машин. По итогу испытаний система корректно восстанавливалась после перезагрузки сервера и успешно прошла проверку кластерного транспорта GFS2.

Комплексное решение, разработанное ведущими компаниями ИТ‑рынка, расширяет возможности использования российских систем виртуализации. Решение дает заказчикам инструмент для построения полностью независимой от зарубежных поставщиков ИТ‑инфраструктуры, включающей облачные сервисы, виртуальные рабочие столы, базы данных, системы хранения и ресурсоемкие приложения.

«Расширение перечня совместимых аппаратных решений является одним из наших стратегических приоритетов. Совместимость SpaceVM и серверов Aquarius на базе Xeon Scalable третьего поколения позволит заказчикам выстраивать отказоустойчивые и производительные инфраструктуры на базе отечественных технологий», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества, компании «Даком М».

«Совместимость отечественных решений – виртуализации SpaceVM c аппаратным обеспечением от «Аквариуса» – это синергия технологий, закрывающая потребности рынка в надежных экосистемных решениях. Технологическое партнерство помогает нашим клиентам реализовывать и ускорять решение задачи по переходу на отечественный стек технологий, минимизировать риски при интеграции в существующий инфраструктурный ландшафт», — сказала директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании «Аквариус» Дарья Маркова.