«Аквариус» и SharxDC подтвердили совместимость решений для создания отечественной гиперконвергентной инфраструктуры

Отечественный разработчик программного обеспечения «Шаркс Датацентр» (SharxDC) и российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, компания «Аквариус», объявляют об успешном завершении испытаний и подтверждении полной совместимости серверного оборудования Aquarius с платформой гиперконвергентных вычислений SharxBase версий 6.3 и 5.10. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Комплексное тестирование проводилось на базе серверов Aquarius AQserv T50 D110AC (на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения) и коммутаторов Aquarius AQ-N6000 и AQ-N3000.

Тестирование охватило широкий спектр эксплуатационных сценариев, в том числе: развертывание и настройка: установка ПО SharxDC, интеграция узлов в кластер, настройка BIOS и удаленное управление через IPMI; создание кластера: развертывание отказоустойчивого кластера виртуализации с проверкой режима высокой доступности (HA); работа с виртуальными машинами: создание, миграция, динамическое изменение ресурсов (vCPU, ОЗУ, диски) и работа со снимками (snapshots) виртуальных машин; безопасность: корректная интеграция с корпоративными службами каталогов.

Результаты тестирования подтвердили готовность комплексного гиперконвергентного решения AQ-SharxDC к промышленной эксплуатации. Это позволяет российским заказчикам — от государственных организаций до крупных корпораций и бизнес-среды любой сложности — создавать мощную, полностью независимую от зарубежных поставщиков ИТ-инфраструктуру для развертывания облачных сервисов, виртуальных рабочих столов, систем управления базами данных и других ресурсоемких приложений. Подтверждение совместимости актуальных решений в портфеле «Аквариуса» и SharxDC является значимым этапом в укреплении цифрового суверенитета России и развитии независимой отечественной ИТ-экосистемы.

Области применения программно-аппаратного комплекса AQ-SharxDC охватывают такие области как: построение инфраструктуры для размещения государственных информационных систем любого уровня сложности и требований по надежности, в т.ч. в полном соответствии с требованиями информационной безопасности для критической информационной инфраструктуры (КИИ); построение Центров обработки данных - создание частного облака для промышленных предприятий, телекоммуникационных компаний, образовательных и медицинских учреждений; создание публичного облака.

«Совместимость решений гиперконвергенции SharxDC с оборудованием «Аквариуса» представляет собой объединение технологий, которое удовлетворяет потребность рынка в надежных интегрированных системах. Данные решения, выпускаемые в формате программно-аппаратных комплексов, необходимы для использования в самых разных секторах рынка – мы предлагаем их как коммерческим заказчикам, так и субъектам критической информационной инфраструктуры. Это технологическое сотрудничество позволяет нашим клиентам эффективно переходить на отечественное программное и аппаратное обеспечение, снижая возможные риски при внедрении новых решений в существующую инфраструктуру», – сказала Дарья Маркова, директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании «Аквариус».

«Расширение перечня совместимых аппаратных решений является одним из наших стратегических приоритетов. Совместимость SharxBase и серверов Aquarius на базе Xeon Scalable 3-го поколения позволит заказчикам выстраивать отказоустойчивые и производительные инфраструктуры на базе отечественных технологий. Это наглядный пример зрелости российского ИТ-рынка, способного предлагать конкурентоспособные продукты мирового уровня», – сказал Вячеслав Куликов, коммерческий директор компании «Шаркс Датацентр».