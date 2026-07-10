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Тимофеев Артем

СОБЫТИЯ


10.07.2026 ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тимофеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 148 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Softline - Софтлайн 3695 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 285 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 925 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1074 1
ICL ГК - ICL Group 477 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64469 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1368 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21944 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33246 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 234 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 117 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Softline Enterprise Agreement - SEA 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 649 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Microsoft Windows 16823 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6206 1
Крючков Андрей 39 1
Вагизов Ильдар 30 1
Кочепасов Сергей 13 1
Благоразумов Андрей 26 1
Козлов Андрей 31 1
Луковкин Николай 4 1
Крынина Евгения 32 1
Смирнов Алексей 269 1
Маркова Дарья 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 165022 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1764 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9090 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57299 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53128 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7352 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3138 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11499 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1568 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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