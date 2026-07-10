Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимофеев Артем
СОБЫТИЯ
|10.07.2026
|ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ 1
|18.04.2024
|Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Тимофеев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
|Крючков Андрей 39 1
|Вагизов Ильдар 30 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Благоразумов Андрей 26 1
|Козлов Андрей 31 1
|Луковкин Николай 4 1
|Крынина Евгения 32 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Маркова Дарья 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.