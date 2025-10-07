Разделы

2ГИС представил новый сервис для бизнеса

2ГИС представил новый сервис для бизнеса. Он называется «2ГИС ГеоПоток» и помогает компаниям управлять работой выездных сотрудников и транспорта в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«2ГИС ГеоПоток» предназначен для мониторинга и планирования работы выездных сотрудников и транспорта. Он помогает анализировать передвижение персонала и оперативно корректировать работу, наращивая её эффективность. Сервис подойдет бизнесу с полевыми командами — от промышленности до логистики.

«2ГИС ГеоПоток» в режиме реального времени показывает, где находятся сотрудники и транспорт, в том числе в местах с нестабильной геолокацией. Сервис формирует историю перемещений, отправляет уведомления о задержках и выходах за пределы участков работы, а также помогает находить и анализировать причины простоев.

В зависимости от роли, пользователи взаимодействуют либо с мобильным приложением, либо с веб-сервисом. Специалисты, находящиеся на территории города или промышленного объекта, используют приложение для уточнения маршрутов и эффективного выполнения задач. Диспетчеры и менеджеры видят статус работ, выявляют отклонения и могут быстро, в реальном времени вносить изменения.

В основе «2ГИС ГеоПотока» — собственные картографические технологии компании: точные офлайн-карты с детальными дорогами и инфраструктурой, Radar API (определение местоположения в условиях слабого GPS-сигнала) и Map Matching API (восстановление маршрута по точкам GPS-трека). Это не просто трекинг, а готовый продукт, который помогает выявлять причины отклонений, управлять процессами, а также планировать задачи и маршруты для выездных сотрудников.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«“2ГИС ГеоПоток” помогает не только видеть, где находится сотрудник, но и понимать, почему он задержался и как избежать этого в будущем. Это позволяет экономить миллионы на масштабных операциях. Сейчас мы внедряем решение в пилотном режиме в горнодобывающей отрасли и здравоохранении, а также ведём переговоры с компаниями из нефтегазового сектора, металлургии и банковской сферы. Впереди — пилоты в ритейле и энергетике», — сказала Дарья Маркова, руководитель направления Mobility B2B-решений 2ГИС.

Сервис «2ГИС Геопоток» разворачивается на серверах компании-заказчика или в облаке, а пользователи получают доступ через десктопную версию или мобильное приложения. Внедрение и сопровождение обеспечивают ИТ-специалисты 2ГИС.

