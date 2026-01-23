Разделы

Лугов Андрей


СОБЫТИЯ


23.01.2026 Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия» 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 1
27.02.2019 США совершили первую боевую операцию в интернете против России 1
22.02.2019 Правительство поручило Роскомнадзору создать «сердце автономного Рунета». Сколько оно будет стоить 1
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
18.01.2019 Mail.ru поддержала законопроект о «суверенном Рунете» 1
24.12.2018 Авторы закона о полностью автономном Рунете хотят больше провайдеров в многоквартирных домах 1
19.12.2018 Власти запрещают в России новостные агрегаторы, принадлежащие иностранцам. Под ударом «Яндекс.Новости» 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
22.10.2018 Власти могут заблокировать «Яндекс.Новости» в России 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
20.04.2017 В России иностранцам запретили владеть онлайн-кинотеатрами. Главный кандидат на блокировку - Netflix 1
13.01.2017 Депутаты запретили иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами и рассказали идеи насчет соцсетей 1
30.12.2016 В скандальном законопроекте об онлайн-кинотеатрах найдена коррупционная составляющая 1
28.11.2016 В Госдуму внесен законопроект, запрещающий работу Netflix в России 1
09.06.2016 Депутаты передумали облагать НДС российских разработчиков ПО 1
15.01.2014 Российские власти усиливают контроль над интернетом 1
30.12.2013 Путин подписал закон о блокировке сайтов молниеносно и без суда 1
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Лугов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10381 11
Yandex - Яндекс 8550 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 6
МегаФон 10019 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 5
Google LLC 12311 5
VK - Mail.ru Group 3537 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3142 4
X Corp - Twitter 2913 3
Meta Platforms - Facebook 4544 3
Центр мониторинга сетей связи 6 3
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 46 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Telegram Group 2614 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
Snapchat 144 2
Zello 25 2
Alibaba Group 453 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25298 1
Apple Inc 12704 1
InfoWatch - Инфовотч 1097 1
Softline - Софтлайн 3308 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Oracle Corporation 6890 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Крок - Croc 1816 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
Red Hat 1346 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 492 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Ростелеком - РТЛабс 183 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 4
Microsoft - LinkedIn 691 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 278 2
Флибуста 34 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
Резонанс НПП 388 2
РЖД - Российские железные дороги 2012 2
РВК - Российская венчурная компания 557 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Почта России ПАО 2258 1
Газпром ПАО 1423 1
Нэклис-Банк 16 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 875 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Социальные гарантии 39 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3559 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1143 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 6
Судебная власть - Judicial power 2410 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 66 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1475 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
ЛДПР 110 5
Единая Россия - Политическая партия 316 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
Интернет-видео - ассоциация 20 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5403 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4363 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 338 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3974 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8963 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2495 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1856 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 6
Google YouTube - Видеохостинг 2907 6
VK - Яндекс.Новости 49 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5888 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 281 2
Tencent - WeChat - мессенджер 163 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 42 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Rakuten Viber 654 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 348 1
Apple - App Store 3016 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 887 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1225 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2371 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Myspace - социальная сеть 640 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 948 1
Яндекс.Видео 36 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 7 1
Бокова Людмила 82 19
Клишас Андрей 60 18
Путин Владимир 3376 8
Шамсаил Саралиев 7 6
Соколов Алексей 135 5
Мишустин Михаил 748 5
Жаров Александр 179 5
Никифоров Николай 1137 5
Яровая Ирина 71 5
Левин Леонид 132 4
Иванов Олег 146 4
Волин Алексей 122 3
Бырдин Алексей 31 3
Луговой Андрей 17 3
Денисенко Олег 8 3
Медведев Дмитрий 1663 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 619 3
Касперская Наталья 304 2
Щеголев Игорь 698 2
Шадаев Максут 1159 2
Пак Олег 112 2
Дуров Павел 312 2
Кисляков Евгений 93 2
Войтенко Олег 26 2
Паршин Максим 323 2
Мамонов Михаил 24 2
Навальный Алексей 62 2
Козлюк Артем 39 2
Дерипаска Олег 39 2
Ходорковский Михаил 44 2
Чиндяскин Сергей 5 2
Иванов Николай 15 2
Рейман Леонид 1059 2
Малофеев Константин 117 1
Давыдов Денис 46 1
Носков Константин 239 1
Липов Андрей 67 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Матвеева Татьяна 108 1
Панков Александр 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8190 1
Сингапур - Республика 1910 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Россия - ЮФО - Севастополь 583 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 655 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 964 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 671 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 897 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1347 1
Россия - ДФО - Магаданская область 490 1
Россия - ЦФО - Костромская область 440 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 24
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 238 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 12
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 9
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1348 7
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1765 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 180 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Цензура - Свобода слово 507 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 2
Конституция Российской Федерации 60 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 22 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 4
Wikipedia - Википедия 595 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 2
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
РИА Новости 997 1
NYT - The New York Times 1090 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
The Washington Post 344 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1653 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 2
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 6 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 263 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Единый день голосования 139 1
