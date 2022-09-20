На ажиотажной миллиардной закупке МВД цена серверов обрушилась в 4 раза

По итогам завершившегося проблемного тендера МВД удалось очень существенно сэкономить на 175 серверах для своего федерального ЦОДа. При начальной цене контракта в 962,5 млн руб. победитель аукциона предложил поставить «железо» за 235,6 млн руб. Впрочем, на рынке заверяют, что такое снижение цены вполне закономерно.

Демпинг на серверном тендере

Как выяснил CNews, на проблемном «железном» тендере МВД с начальной ценой лота в 962,5 млн руб. итоговое предложение победителя оказалось на уровне 235,6 млн руб. Таким образом коэффициент снижения цены 175 стоечных двухпроцессорных серверов составил 4,1.

Упомянутым победителем стало ООО «Софтлайн проекты» — юрлицо известного ИТ-интегратора Softline. Конкуренцию ему составили еще шесть компаний, чьи названия в публичном доступе не представлены.

Как видно по сайту госзакупок, предложения большинства из них по формальному признаку также можно считать демпингом. Второе место занял участник, предложивший осуществить поставку за 240,5 млн руб., третье — участник с предложением в 379,8 млн руб., четвертое — 400 млн руб., пятое — 495 млн руб., шестое — 495,3 млн руб., седьмое — 957,7 млн руб.

По данным источника CNews, знакомого с подробностями аукциона, второе и третье места заняли компании «Крафтвэй» и AT Consulting.

Комментируя CNews вопрос о том, не возникнет ли у компании проблем с исполнением контракта с учетом столь значительного снижения цены, в Softline отметили, что всегда выполняют свои обязательства перед клиентами, поэтому уверены, что и этот контракт смогут реализовать в полном объеме. «Стоит отметить, что это был открытый тендер, и мы смогли честно победить в конкурентной борьбе, предложив наилучшие условия», — добавил Игорь Лейпи, директор управления по работе с государственными организациями компании Softline.

Возможное объяснение демпинга

Как пояснил CNews источник на рынке, знакомый с подробностями тендера, наблюдающийся демпинг во многом объясняется тем, что начальную максимальную цену контракта (НМЦК) МВД определяло по оценкам потенциальных участников тендера, которые делали их еще в апреле 2022 г. В тот момент официальный курс доллара был существенно выше, чем сейчас (в течение апреля он снизился с 83 до 71 руб. за $1). При этом, как утверждает источник, бизнес тогда перестраховывался и исходил из примерного «реального» курса в 120 руб. за $1.

Отметим, что по тендерным документам обоснование НМЦК заказчик подготовил 15 июня 2022 г. Редакция CNews ожидает от МВД комментариев относительно того, когда именно были собраны предложения потенциальных участников, на основании которых была вычислена НМЦК.

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Вторая важная причина демпинга, по заверению источника CNews, — переформатирование условий тендера по итогам рассмотрения жалобы на него в ФАС.

Напомним, антимонопольная служба, изучив жалобу компании «Сантросс», предписала МВД исключить из требований к закупке запрет на допуск иностранного оборудования. В понимании источника, отсутствие такого требования может «удешевить» закупку почти в два раза, однако заказчик, исполнив предписание ФАС, снижать НМЦК не стал.

Некоторые подробности

Тендер на поставку серверов программно-определяемого комплекса хранения данных для федерального ЦОДа (ФЦОД) МВД изначально был объявлен 15 июля 2022 г., однако 3 августа отменен для доработки документации. Перезапуск состоялся 11 августа 2022 г.

Заказчику требовалось 175 стоечных двухпроцессорных серверов стандартной архитектуры (x86-64). По условиям тендера, базовая частота каждого установленного процессора должна была составлять не менее 2,7 ГГц, то есть заказчик как минимум по этому параметру ограничил использование всех доступных российских чипов. Суммарный объем оперативной памяти был установлен на уровне не ниже 512 ГБ.