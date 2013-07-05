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Bethesda Softworks Bethesda Skyrim мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром
СОБЫТИЯ
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|05.07.2013
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TES V: Skyrim – Legendary Edition в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Все представленные материалы полностью переведены на русский язык.В состав The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition входят: оригинальная игра The Elder Scrolls V: Skyri
|27.06.2013
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TES V: Skyrim – Legendary Edition на следующей неделе
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия самого полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition поступит на полки магазинов 5 июля нынешнего года.В состав The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition входят: оригинальная игра The Elder Scrolls V: Sk
|13.05.2013
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The Elder Scroll V: Skyrim – Legendary Edition в России
Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России "легендарное" издание ролевой игры The Elder Scroll V: Skyrim от компании Bethesda.В состав The Elder Scroll V: Skyrim – Legendary Edition вошли: Оригинальная игра The Elder Scroll V: Skyrim; Дополнение The Elder Scroll V: Skyrim
|21.03.2013
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TES V: Skyrim – Dragonborn в апреле
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что дополнение Dragonborn для эпической ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim поступит в продажу 5 апреля полностью на русском языке.The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn позволит героям посетить остров Солстейм, расположенный у берегов Морровинда. Новые
|07.02.2013
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TES V: Skyrim – Dragonborn скоро в России
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что дополнение Dragonborn для эпической ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim поступит в продажу весной этого года полностью на русском языке.The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn позволит героям посетить остров Солстейм, расположенный у берегов Морровин
|05.02.2013
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TES V: Skyrim - Dragonborn для РС в продаже
Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V от компании Bethesda Softworks. Правда, DLC не будет работать с русской версией игры. О сроках выхода данного загружаемого дополнения для версии от Skyrim от компании "1С-СофтКлаб" (да и вообще, выйдет ли оно) ничего не известно.В этом дополнении вы отправитесь на остров Солстхейм. В путешествии по пустошам и ледниковым долинам вас ждут но
|05.10.2012
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The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam
В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: дополнение не совместимо с русской версией Skyrim.The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire позволит игрокам пос
|26.06.2012
|The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard сегодня
|06.06.2012
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The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в конце июня
Как стало известно, загружаемое дополнение Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim станет доступно 26 июня в версии для Xbox 360, а версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), босса компании Bethesda Softworks, дополнение
|04.02.2012
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Редактор для Skyrim во вторник
Во вторник, 7 февраля, компания Bethesda Softworks выпустит пакет Creation Kit для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который позволит создавать любительские модификации. Кроме того, разработчики обещают поклонникам игры некий загадочный "сюрприз".Напомним, что сюжет Skyrim рассказывает о будуще
|16.12.2011
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10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim
Компания Bethesda Softworks объявила о том, что за первый месяц с момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim, который состоялся 11 ноября, количество проданных по всему миру копий игры достигло отметки в 10 млн., что составляет около $650 млн. Напомним, что только за первые сутки было продано 3
|02.12.2011
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Редактор для Skyrim выйдет в январе
Компания Bethesda Softworks в январе 2012 года планирует выпустить пакет Creation Kit для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который позволит создавать любительские модификации. Кроме того, планируется использовать возможности Steam Workshop для обмена созданными предметами между игроками. Впрочем, никто не п
|15.11.2011
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Первые результаты продаж Skyrim
Сегодня стали известны первые результаты продаж игры The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. За первые 48 часов с момента старта, игра разошлась тиражом 3,4 млн. копий. Из них 59% приходится на версию для Xbox 360 (около 2 млн. копий), 27% купили
|11.11.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim в продаже
Сегодня состоялся мировой релиз RPG-проекта The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. Локализатором игры в России выступает "1С-СофтКлаб".The Elder Scrolls V: Skyrim рассказывает о будущем Тамриэля. После убийства короля Скайрима имп
|08.11.2011
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Первый патч для Skyrim уже в день релиза
Компания Bethesda Softworks намерена выпустить первый патч для игры The Elder Scrolls V: Skyrim уже в день релиза. По словам Ника Брекона (Nick Breckon), комьюнити-менеджера Bethesda, 11 ноября игра будет обновлена до версии 1.1. В России игра поступит в продажу одновременно с миро
|04.11.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim в печати
Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать РС-версию The Elder Scrolls V: Skyrim — пятой главы легендарной саги The Elder Scrolls от компании Bethesda Softworks.В России игра поступит в продажу одновременно с мировым релизом — 11 ноября 2011 года. The Elder Scrolls V
|26.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Системные требования
Компания Bethesda Softworks объявила системные требования для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|24.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Live Action - трейлер
Компания Bethesda Softworks опубликовала кинематографичный трейлер ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|18.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|11.10.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|17.08.2011
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Огромный мир TES V: Skyrim
Пит Морган (Pete Morgan), представляющий компанию Bethesda Softworks на проходящей сейчас выставке Gamescom 2011, рассказал журналистам о том, что карта в ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim будет больше, чем в Fallout 3 примерно в 3-4 раза. Напомним, что релиз игры намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engin
|15.08.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты некоторых рас ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|07.08.2011
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The Elder Scrolls 5: Skyrim Collector's Edition
Компания Bethesda Softworks объявила состав коллекционного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|08.06.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|06.06.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|18.04.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|01.04.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты
Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I
|24.02.2011
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The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео
Компания Bethesda Softworks опубликовала первый геймплейный ролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой назначен на 11 ноября этого года (11.11.11). Видеоролик можно скачать с нашего сервера (112 МБ) или посмотреть на YouTube.Игра является прямым сюжетным продолжением The El
|18.01.2011
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Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim
GameInformer продолжает строго определенными дозами выдавать информацию о новом проекте компании Bethesda Softworks, ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней статье рассказывается о некоторых особенностях будущей игры: В игре будет использоваться новый Creation Engine; Будут тщательно прорисованы дальние виды для создания "открыт
|13.12.2010
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VGA 2010: The Elder Scrolls V: Skyrim
о ожидаемых анонсов. Одним из самых главных из них стал анонс пятой части ролевой серии The Elder Scrolls.Компания Bethesda Softworks представила публике дебютный трейлер проекта The Elder Scrolls V: Skyrim, согласно которому новая игра выйдет 11 ноября 2011 года. На сегодняшний день известно только то, что игра станет прямым продолжением The Elder Scrolls IV: Oblivion. Чуть позже комьюнити
Bethesda Softworks и организации, системы, технологии, персоны:
|Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 32
|1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 14
|Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 9
|Microsoft Corporation 25758 4
|Sony 6735 4
|Nintendo 820 3
|Lenovo Group 2445 2
|Шахты 0 2
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 770 2
|CD Projekt RED 90 1
|Insomniac Games 12 1
|Yager Development 10 1
|Dell EMC 5178 1
|Yandex - Яндекс 9180 1
|Meta Platforms - Facebook 4616 1
|LG Electronics 3732 1
|Intel Corporation 12801 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4633 1
|Acer Group - Acer Inc 2772 1
|ESET - ESET Software 1161 1
|Valve Software 253 1
|HTC Corporation 1512 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
|Blizzard Entertainment 343 1
|Google LLC 12666 1
|Nvidia Corp 3987 1
|ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
|Capcom 290 1
|Бука - Buka Entertaiment 493 1
|Яндекс.Лавка 313 2
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1638 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5960 1
|Судебная власть - Judicial power 2493 1
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|Firor Matt - Файрор Мэтт 14 13
|Breckon Nick - Брекон Ник 2 2
|Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
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|Clancy Tom - Клэнси Том 16 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
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|Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
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