TES V: Skyrim – Legendary Edition в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Все представленные материалы полностью переведены на русский язык.В состав The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition входят: оригинальная игра The Elder Scrolls V: Skyri

TES V: Skyrim – Legendary Edition на следующей неделе Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что РС-версия самого полного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition поступит на полки магазинов 5 июля нынешнего года.В состав The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition входят: оригинальная игра The Elder Scrolls V: Sk

The Elder Scroll V: Skyrim – Legendary Edition в России Компания "1С-СофтКлаб" выпустит в России "легендарное" издание ролевой игры The Elder Scroll V: Skyrim от компании Bethesda.В состав The Elder Scroll V: Skyrim – Legendary Edition вошли: Оригинальная игра The Elder Scroll V: Skyrim; Дополнение The Elder Scroll V: Skyrim

TES V: Skyrim – Dragonborn в апреле Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что дополнение Dragonborn для эпической ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim поступит в продажу 5 апреля полностью на русском языке.The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn позволит героям посетить остров Солстейм, расположенный у берегов Морровинда. Новые

TES V: Skyrim – Dragonborn скоро в России Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что дополнение Dragonborn для эпической ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim поступит в продажу весной этого года полностью на русском языке.The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn позволит героям посетить остров Солстейм, расположенный у берегов Морровин

TES V: Skyrim - Dragonborn для РС в продаже Dragonborn для ролевого проекта The Elder Scrolls V от компании Bethesda Softworks. Правда, DLC не будет работать с русской версией игры. О сроках выхода данного загружаемого дополнения для версии от Skyrim от компании "1С-СофтКлаб" (да и вообще, выйдет ли оно) ничего не известно.В этом дополнении вы отправитесь на остров Солстхейм. В путешествии по пустошам и ледниковым долинам вас ждут но

The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire в Steam В сервисе Steam появилась РС-версия загружаемого дополнения Hearthfire для ролевой игры The Elder Scrolls V Skyrim от компании Bethesda Softworks. Правда есть одна неприятность: дополнение не совместимо с русской версией Skyrim.The Elder Scrolls V Skyrim: Hearthfire позволит игрокам пос

The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard в конце июня Как стало известно, загружаемое дополнение Dawnguard для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim станет доступно 26 июня в версии для Xbox 360, а версии для РС и PlayStation 3 появятся спустя месяц. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), босса компании Bethesda Softworks, дополнение

Редактор для Skyrim во вторник Во вторник, 7 февраля, компания Bethesda Softworks выпустит пакет Creation Kit для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который позволит создавать любительские модификации. Кроме того, разработчики обещают поклонникам игры некий загадочный "сюрприз".Напомним, что сюжет Skyrim рассказывает о будуще

10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim Компания Bethesda Softworks объявила о том, что за первый месяц с момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim, который состоялся 11 ноября, количество проданных по всему миру копий игры достигло отметки в 10 млн., что составляет около $650 млн. Напомним, что только за первые сутки было продано 3

Редактор для Skyrim выйдет в январе Компания Bethesda Softworks в январе 2012 года планирует выпустить пакет Creation Kit для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, который позволит создавать любительские модификации. Кроме того, планируется использовать возможности Steam Workshop для обмена созданными предметами между игроками. Впрочем, никто не п

Первые результаты продаж Skyrim Сегодня стали известны первые результаты продаж игры The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. За первые 48 часов с момента старта, игра разошлась тиражом 3,4 млн. копий. Из них 59% приходится на версию для Xbox 360 (около 2 млн. копий), 27% купили

The Elder Scrolls V: Skyrim в продаже Сегодня состоялся мировой релиз RPG-проекта The Elder Scrolls V: Skyrim от компании Bethesda Softworks. Локализатором игры в России выступает "1С-СофтКлаб".The Elder Scrolls V: Skyrim рассказывает о будущем Тамриэля. После убийства короля Скайрима имп

Первый патч для Skyrim уже в день релиза Компания Bethesda Softworks намерена выпустить первый патч для игры The Elder Scrolls V: Skyrim уже в день релиза. По словам Ника Брекона (Nick Breckon), комьюнити-менеджера Bethesda, 11 ноября игра будет обновлена до версии 1.1. В России игра поступит в продажу одновременно с миро

The Elder Scrolls V: Skyrim в печати Компания "1С-СофтКлаб" отправила в печать РС-версию The Elder Scrolls V: Skyrim — пятой главы легендарной саги The Elder Scrolls от компании Bethesda Softworks.В России игра поступит в продажу одновременно с мировым релизом — 11 ноября 2011 года. The Elder Scrolls V

The Elder Scrolls V: Skyrim. Системные требования Компания Bethesda Softworks объявила системные требования для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Live Action - трейлер Компания Bethesda Softworks опубликовала кинематографичный трейлер ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты из ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

Огромный мир TES V: Skyrim Пит Морган (Pete Morgan), представляющий компанию Bethesda Softworks на проходящей сейчас выставке Gamescom 2011, рассказал журналистам о том, что карта в ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim будет больше, чем в Fallout 3 примерно в 3-4 раза. Напомним, что релиз игры намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engin

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала скриншоты некоторых рас ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls 5: Skyrim Collector's Edition Компания Bethesda Softworks объявила состав коллекционного издания ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Скриншоты Компания Bethesda Softworks опубликовала новые скриншоты ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой намечен на 11 ноября этого года (11.11.11). Skyrim создается на новом графическом движке Creation Engine и является прямым сюжетным продолжением The Elder Scrolls I

The Elder Scrolls V: Skyrim. Видео Компания Bethesda Softworks опубликовала первый геймплейный ролик ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim, релиз которой назначен на 11 ноября этого года (11.11.11). Видеоролик можно скачать с нашего сервера (112 МБ) или посмотреть на YouTube.Игра является прямым сюжетным продолжением The El

Некоторые детали The Elder Scrolls V: Skyrim GameInformer продолжает строго определенными дозами выдавать информацию о новом проекте компании Bethesda Softworks, ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней статье рассказывается о некоторых особенностях будущей игры: В игре будет использоваться новый Creation Engine; Будут тщательно прорисованы дальние виды для создания "открыт