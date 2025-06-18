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Insomniac Games


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
11.07.2013 Новый год - с новым Ratchet and Clank 1
02.05.2013 Fuse. Видео 1
27.06.2012 The Ratchet & Clank Trilogy – Classics HD в продаже 1
08.09.2011 Resistance 3 в продаже 1
05.08.2011 Resistance 3 в печати 1
28.07.2011 Предзаказ Resistance 3 1
27.05.2010 Insomniac Games выбирает EA Partners 1
19.10.2007 Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction на финишной прямой 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Insomniac Games и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6577 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
EA - Electronic Arts 1288 2
Yager Development 10 1
Галактика - Корпорация 1482 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 1
Nintendo 783 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Microsoft Corporation 24884 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 885 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13056 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1034 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 506 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 149 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5625 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7528 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4687 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3010 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3281 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 379 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5545 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8919 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2960 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 171 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Linux FUSE 28 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 2
Nintendo Wii U 75 1
Honeywell LEAP 52 1
From Software - Dark Souls 29 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 55 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Stafory - робот Вера 341 1
VK - Яндекс.Дзен 206 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
Insomniac Games - Resistance - серия игр 14 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 1
Sony Playstation Network - PSN 200 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
Tom Clancy’s - Rainbow Six - компьютерная игра (шутер от первого лица) 22 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 290 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 1
DeMartini David - ДеМартини Дэвид 9 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Америка - Американский регион 2176 2
США - Нью-Йорк 3108 2
США - Оклахома 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 149805 2
Европа 24413 1
Италия - Венеция 76 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 1
Япония 13380 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Израиль - Иерусалим 108 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1394 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 2
Средневековье - Средние века - Middle Ages 148 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 1
Английский язык 6753 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
CNews Мишень 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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