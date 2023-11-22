Цифровой гид МТС поможет туристам спланировать путешествие по Вологодской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Вологодской области. Путешественники, приезжая в регион любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В нем представлена информация о знаковых местах и туристических хитах, а также о гастрономических особенностях региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в области уже в первый день поездки, выбрать достопримечательности для посещения и досуга. Онлайн-гид расскажет гостям познавательные истории о главных местах притяжения кружевной столицы России, среди которых Вологодский кремль, Вотчина Деда Мороза, Кирилло-Белозерский монастырь и другие, а также подскажет, где можно познакомиться с уникальными традициями деревянного зодчества, кружевоплетения, храмовой архитектуры и иконописи. Помимо самых известных достопримечательностей региона, онлайн-гид включает в себя подборку рекомендаций, которая сможет удивить даже искушенных туристов – например, обучиться основам северного чернения или примерить роль древнерусского князя.

Также путешественников ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как весело и интересно организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие национальные блюда стоит обязательно попробовать.

«Жители разных регионов все активнее проявляют интерес к Русскому Северу. Вологодская область обладает большим потенциалом, с каждым годом туристический поток сюда увеличивается. Причем, если раньше к нам в основном приезжали гости из соседних регионов, сейчас география расширяется, что подтверждает аналитика Big Data МТС. Также на основе «больших данных» мы видим, что неизменно растет количество гостей, приезжающих в наш регион на выходные, чтобы отдохнуть на природе, порыбачить или отправиться на «тихую охоту», – сказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

***

МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.