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Фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома»

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» расширяют линейку продуктов для обеспечения безопасности пользователей домашнего интернета. Новый сервис — «Фильтр нежелательных сайтов» — предназначен для защиты от вредоносного контента и других цифровых угроз.

Фильтр нежелательных сайтов автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. Кроме этого, можно самостоятельно ограничить для всех пользователей в доме доступ к сайтам, содержащим «взрослый» или потенциально опасный контент, информацию, пропагандирующую расизм, насилие, агрессию, азартные и онлайн-игры, а также создать собственную категорию фильтрации или «белый» список разрешенных сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новый сервис будет полезен для разных категорий абонентов. Родители смогут защитить детей от опасного контента и онлайн-угроз, таких как кибербуллинг и мошенничество, людям старшего возраста будет проще освоить безопасные практики поведения в сети, а работающие из дома будут уверены, что не переходят на фишинговые сайты, маскирующиеся под банки, налоговые службы или клиентов.

Сервис определяет более 99% всех интернет-сайтов, обновление базы происходит ежедневно. В ближайшее время абонентам «Ростелекома» станут доступны и другие сервисы, которые позволят защитить себя и своих близких при работе онлайн.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Мы знаем, как важно чувствовать уверенность при использовании домашнего интернета, особенно сейчас, когда борьба с кибермошенничеством становится одним из главных вызовов, и продолжим предлагать технологичные решения, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Пользователи мобильных устройств уже привыкли к сервисам, которые автоматически блокируют звонки мошенников и подозрительные ссылки — при использовании интернета дома они должны иметь такую же возможность обезопасить себя. Фильтр нежелательных сайтов разработан именно для этого. Более того, пользователи могут настроить категории доступных сайтов таким образом, чтобы быть спокойными за себя и родных в сети».

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Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК «Солар»: «Сегодня особенно важно защитить пользователей от фишинга, вредоносных программ и других онлайн-угроз. Мы верим, что скоро наступит день, когда доверие к интернету восстановится — и люди снова смогут спокойно переходить по ссылкам, не опасаясь за свою безопасность».

Сервис доступен как для новых клиентов, так и для действующих пользователей домашнего интернета «Ростелекома», абоненты могут самостоятельно подключить его в личном кабинете.

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