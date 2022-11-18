На портале mos.ru можно узнать о том, как защититься от киберугроз

На официальном портале мэра Москвы mos.ru запущен спецпроект «Безопасность в интернете». посвященный кибербезопасности. Он разработан в рамках всероссийской кампании по повышению киберграмостности и формированию навыков безопасного поведения граждан в интернете. Ранее в рамках всероссийской программы кибергигиены был запущен специальный раздел о кибербезопасности на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком-солар».

«Цифровыми сервисами, которые делают нашу жизнь более удобной, сегодня пользуются миллионы людей, – сказал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. – При этом в условиях ежегодного увеличения числа кибератак очень важно формировать у граждан навыки безопасного поведения в интернете, чтобы снизить ущерб от действий мошенников. Поэтому чем больше информации о киберугрозах будет доступно пользователям, тем лучше, особенно если она размещена на порталах, куда люди приходят за электронными услугами».

Спецпроект mos.ru «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» состоит из нескольких тематических блоков, из которых пользователи узнают о правилах цифровой безопасности, защите персональных данных, интернет-угрозах и действиях киберпреступников.

«Москва предпринимает все необходимые меры для того, чтобы защитить данные города и жителей. Но при этом важно, чтобы и сами пользователи осознанно относились к тому, какими цифровыми ресурсами они пользуются и какие сведения о себе оставляют в интернете, в том числе в открытом доступе в социальных сетях. Чтобы обезопасить себя от киберпреступников, необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых подробно рассказано на страницах спецпроекта. Знать эти правила и следовать им при работе в сети должен каждый современный горожанин и обязательно рассказать об этом детям и старшему поколению», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В первом разделе спецпроекта представлены правила цифровой безопасности. В формате коротких и наглядных памяток пользователи могут узнать, каким должен быть пароль, чтобы его не взломали, как правильно пользоваться браузером и какие электронные письма не следует открывать. Кроме того, здесь можно узнать о правилах безопасных онлайн-покупок и о том, какой информацией о себе нельзя делиться в социальных сетях.

В другом разделе спецпроекта собрана полезная информация о персональных данных: что нужно защищать, зачем эти данные киберпреступникам и как они могут их использовать. Здесь также можно узнать, какими способами мошенники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей и как этому противостоять.

Отдельный раздел посвящен тому, как защищены данные пользователей портала mos.ru: какие меры безопасности предпринимаются в центре обработки данных, как происходит обмен данными между ведомствами и какие действия предпринимаются ДИТ Москвы в случае нештатных ситуаций, в том числе, при кибератаке. Кроме того, раздел содержит рекомендации, как усилить защиту своей учетной записи на mos.ru.

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Проверить полученные знания можно с помощью теста на киберграмотность. Если пользователь даст неправильный ответ на вопрос, он увидит информацию о том, к чему может привести ошибочное действие.

В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» программу кибергигиены реализуют «РТК-солар» и СПбГУТ.

«Как лидер в сфере кибербезопасности, мы считаем, что очень важно повышать осведомленность граждан об интернет-угрозах, – сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор компании «РТК-солар». – В современных реалиях, когда киберпреступники постоянно совершенствуют методы атак, придумывают новые сценарии обмана, нужно повышать доступность информации о том, как людям защитить себя и свои данные. Появление такого раздела на mos.ru – отличный пример заботы о пользователях. Надеемся, что скоро подобные страницы появятся и на других сайтах организаций и ведомств, которые оказывают электронные услуги».

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«РТК-солар» обеспечивает и гарантирует кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы первого в России коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.