Самую мощную за полгода DDoS-атаку на веб-ресурс компании отразили в Сибири

Мощнейшую из отраженных DDoS-атак совершили хакеры в первом полугодии 2024 г. на компанию Сибирского федерального округа. Интенсивность инцидента оказалась в два раза выше максимальной мощности DDoS-атак, зафиксированных в 2023 г. Об этом сообщает МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности.

МТС RED отразила хакерскую атаку интенсивностью 257 Гбит/с. Для сравнения: при скорости интернета 1 Гбит/с. можно одновременно включить дома все экраны, транслирующую движущееся изображение, будь то мобильные телефоны, телевизоры или компьютеры, а качество изображения не будет зависать или ухудшаться. Самую мощную атаку хакеры совершили на одну из компаний Сибири. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за первое полугодие МТС RED отразила 15 тыс. 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков. Это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 г.

Больше всего — 25,7% DDoS-атак – в первом полугодии 2024 г. пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак).

«Многие организации до сих пор недооценивают возможные последствия DDoS-атак, обращаясь за защитой только в тот момент, когда их ресурсы уже атакуют. Особенно это характерно для небольших региональных компаний, экономящих на информационной безопасности. При этом сегодня под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности, поскольку DDoS-атаки часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес. Поэтому своевременная защита от этого вида угроз сегодня по сути необходима любой организации», — сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.