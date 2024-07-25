ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор

МТС сообщила об отражении ее дочерней компанией в сфере кибербезопасности «МТС Red» 15,9 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 г. На организации Татарстана вместе с другими регионами Приволжского округа пришлось 13% инцидентов, а большинство атак – на Центральный федеральный округ.

По данным «МТС Red», за первое полугодие 2024 г. совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-атак, чем за весь 2023 г. Больше всего – 25,7% инцидентов пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ – на организации этого региона пришелся 61% атак, из них 90% – на столичный бизнес. На втором месте – Приволжский федеральный округ – 13% инцидентов, замыкает тройку Уральский федеральный округ – 6% атак.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

Наиболее мощная из отраженных в первом полугодии атак интенсивностью 257 Гбит/с была направлена на компанию Сибирского федерального округа. Это в два раза превышает максимальную мощность DDoS-атак, зафиксированных «МТС Red» в 2023 г.

«Многие организации до сих пор недооценивают возможные последствия DDoS-атак, обращаясь за защитой только в тот момент, когда их ресурсы уже атакуют. Особенно это характерно для небольших региональных компаний, экономящих на информационной безопасности. При этом сегодня под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности, поскольку DDoS-атаки часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес. Поэтому своевременная защита от этого вида угроз сегодня по сути необходима любой организации», – сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании «МТС Red» Андрей Дугин.