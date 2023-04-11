МТС SOC усовершенствовал сервисы защиты от кибератак

МТС RED предлагает новые сервисы и технологии центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC. Ключевым обновлением стало появление личного кабинета, который делает процессы защиты более прозрачными, а реагирование на инциденты – более оперативным. Кроме того, МТС SOC переводит технологическую основу на SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Решение от «Лаборатории Касперского» позволяет централизованно собирать, анализировать и проводить корреляцию событий кибербезопасности из различных источников данных для выявления и предотвращения инцидентов и сложных хакерских атак. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Личный кабинет МТС SOC обеспечивает прозрачность сервисов центра мониторинга на всех уровнях – от общего контроля эффективности до подключения источников событий и разбора инцидентов. В личном кабинете заказчикам доступны ситуационные дашборды и ежемесячные аналитические отчеты. Они предоставляются в формате, наглядном как для сотрудников службы информационной безопасности, так и для топ-менеджмента компании. Отчеты содержат ряд аналитических срезов в части событий информационной безопасности: общее количество, динамика, распределение по уровням критичности и статусам, время, затраченное на их отработку, и многое другое. Кроме того, отчеты отражают частоту срабатывания различных правил корреляции и распределение инцидентов по типам, что дает представление о ландшафте киберугроз, релевантном для конкретного заказчика, позволяет выявить слабые места инфраструктуры и оптимизировать настройки систем защиты.

В личном кабинете постоянно отображается уровень соблюдения центром мониторинга SLA (Service License Agreement) и используемый компанией объем показатель EPS (Events Per Second), который непосредственно влияет на стоимость сервисов. Также заказчик может видеть, как сработавшие правила корреляции накладываются на техники и тактики злоумышленников по матрице MITRE ATT&CK и классификации НКЦКИ. За счет этого заказчик может определить актуальные для его компании векторы атак и при необходимости подключить дополнительные источники событий и правила корреляции.

Интерфейс личного кабинета доступен как пользователю, так и дежурной смене МТС SOC. Благодаря этому сотрудник службы информационной безопасности компании может в режиме реального времени видеть, как аналитики центра мониторинга обрабатывают инцидент, и давать свои комментарии во встроенном чате. Также заказчик может самостоятельно отфильтровать список событий по необходимым параметрам: времени, статусу, типу инцидента и другим.

«Заказчикам важно, чтобы сервисы кибербезопасности не были "черным ящиком". Это и обеспечивает личный кабинет – полную прозрачность работы SOC и возможность оценивать его эффективность на реальных данных. Поскольку мы используем собственные технологий IRP, мы можем быстро откликаться на запросы рынка и гибко управлять планами разработки дальнейших функций личного кабинета», - сказал руководитель МТС SOC Андрей Дугин.

Интерфейс личного кабинета унифицирован и не зависит от используемой SIEM-системы. Даже при переходе на другую платформу – например, при смене западного решения на отечественное – процесс будет абсолютно «бесшовным» и незаметным для заказчика. В личном кабинете по-прежнему будет доступна вся аналитика по сервисам мониторинга и реагирования на кибератаки, обогащенные контекстом карточки инцидентов и отчеты в едином привычном формате.

В качестве SIEM-решения было выбрано решение российского разработчика Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA).

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KUMA обладает высокой производительностью и легко масштабируется. Решение «из коробки» поддерживает широкий перечень коннекторов к типовым источникам событий. KUMA может быть интегрирована как с продуктами кибербезопасности «Лаборатории Касперского», так и с решениями сторонних поставщиков – за счет гибкого API.

«Благодаря тесному взаимодействию с заказчиками и партнерами "Лаборатория Касперского" развивает KUMA с учетом реальных потребностей бизнеса: продукт не просто соответствует требованиям, а помогает решать повседневные задачи специалистов ИБ. Интеграция KUMA SIEM в МТС SOC позволит сохранить высокое качество мониторинга в условиях перехода с западных решений и растущего числа киберугроз, а архитектурные возможности KUMA упростят дальнейшее развитие сервисов компании» — отметил Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».

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