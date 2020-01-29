Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Пух Александр


УПОМИНАНИЯ


Информационная безопасность 2023 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пух Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
R-Vision - Р-Вижн 189 1
AMT Group - АМТ-Груп 397 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 221 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 841 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3081 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 161 1
Янкин Андрей 36 1
Дугин Андрей 32 1
Соколов Михаил 30 1
Баулин Валерий 51 1
Васильев Дмитрий 70 1
Королев Максим 23 1
Пащенко Денис 3 1
Дашков Алексей 6 1
Пуха Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Киберучения 109 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще