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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богданов Валентин



24.02.2025 «T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке 1
14.10.2024 Валентин Богданов, УЦСБ: Без культуры киберустойчивости в компаниях системы защиты информации неэффективны 1
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ 1
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 2
13.07.2023 УЦСБ и «Атом безопасность» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.05.2023 На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России 1
26.05.2022 В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
27.01.2021 «СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали» 1
26.05.2017 DATAPK получил сертификат ФСТЭК России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Богданов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 75 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 4
Softline - Софтлайн 2850 4
Ростелеком 9749 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Информзащита 766 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
МегаФон 8951 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 2
Анкад - Ancud 48 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Broadcom - VMware 2375 1
Cisco Systems 5124 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Huawei 3954 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
InfoWatch - Инфовотч 1020 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Check Point Software Technologies 761 1
Autodesk 610 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 414 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Эвотор - Evotor 184 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 2
Почта России ПАО 2119 1
Газпром ПАО 1345 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Деловые Линии ГК 69 1
Северсталь Менеджмент 29 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 1
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1252 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2231 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6733 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9437 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4254 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2908 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  667 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10286 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 856 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 49 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2954 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3768 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1747 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3126 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 433 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 316 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 294 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 2
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 2
Microsoft Windows 10 1770 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Rakuten Viber 628 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Microsoft Windows XP 2402 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Office 365 945 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1335 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 1
S-Terra Юнит 4 1
QIP - Мессенджер 105 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Microsoft Exchange 1719 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 268 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 394 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 264 1
VK - Mail.ru Agent 42 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
Заикин Андрей 31 2
Горелов Дмитрий 61 2
Лукацкий Алексей 120 2
Комаров Алексей 13 2
Шабанов Илья 60 2
Калинин Александр 158 1
Макаров Алексей 63 1
Тикуркин Максим 38 1
Игнатова Людмила 31 1
Гродзенский Яков 10 1
Антипинский Андрей 4 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Хрупов Сергей 5 1
Заречнев Сергей 6 1
Повышев Сергей 1 1
Иодковский Станислав 83 1
Нагаев Алексей 1 1
Ухлинов Леонид 59 1
Марков Антон 13 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Пыслару Аркадий 7 1
Земков Сергей 158 1
Гагаринов Вячеслав 1 1
Чапчаев Андрей 55 1
Груздев Сергей 46 1
Коростелев Павел 30 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Филиппов Максим 48 1
Иванов Михаил 100 1
Ляпунов Игорь 123 1
Михалев Максим 16 1
Янкин Андрей 35 1
Сивоконь Дмитрий 2 1
Голованова Елена 6 1
Панасенко Сергей 3 1
Селин Андрей 4 1
Гурарий Евгений 5 1
Пономарьков Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 5
Россия - УФО - Свердловская область 1519 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2986 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2952 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Азия - Азиатский регион 5557 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1238 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2387 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 1
Киберучения 93 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 730 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Fast рейтинг 46 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
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