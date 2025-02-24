Богданов Валентин

УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ 1

На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 2

На Урале впервые соберутся главные эксперты по кибербезопасности со всей России 1

В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf 1

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1