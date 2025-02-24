Богданов Валентин
Богданов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Заикин Андрей 31 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Лукацкий Алексей 120 2
|Комаров Алексей 13 2
|Шабанов Илья 60 2
|Калинин Александр 158 1
|Макаров Алексей 63 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Гродзенский Яков 10 1
|Антипинский Андрей 4 1
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Заречнев Сергей 6 1
|Повышев Сергей 1 1
|Иодковский Станислав 83 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Марков Антон 13 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Земков Сергей 158 1
|Гагаринов Вячеслав 1 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Груздев Сергей 46 1
|Коростелев Павел 30 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Филиппов Максим 48 1
|Иванов Михаил 100 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Михалев Максим 16 1
|Янкин Андрей 35 1
|Сивоконь Дмитрий 2 1
|Голованова Елена 6 1
|Панасенко Сергей 3 1
|Селин Андрей 4 1
|Гурарий Евгений 5 1
|Пономарьков Михаил 7 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
|ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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