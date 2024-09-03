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УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ

Состоялось открытие новых образовательных мощностей на базе Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, в рамках которого прошел запуск работы лаборатории кибербезопасности УЦСБ. На церемонии открытия официальный старт новой образовательной площадке дали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор ИЕНиМ Светлана Зимницкая и генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Лаборатория на ИЕНиМ стала второй образовательной площадкой по практическим направлениям кибербезопасности в УрФУ для будущих ИТ-специалистов — первая лаборатория была открыта при поддержке УЦСБ в октябре 2021 г. в Институте радиоэлектроники и информационных технологий − РТФ.

Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ: «Наша миссия заключается в создании сильной инженерной школы на Урале, предоставлении возможностей для специалистов профессионально развиваться, взаимодействовать с бизнесом и научным сообществом. Лаборатория – один из самых эффективных инструментов для этих целей, это специализированное современное пространство, ориентированное на практическую работу с задачами в области информационной безопасности. Уверен, что синергия двух лабораторий позволит расширить возможности университета по подготовке специалистов в области информационной безопасности и даст мощный толчок для создания и развития на Урале инженерной практической школы по защите информации».

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Еще на этапе строительства первой лаборатории среди студентов вуза прошел конкурс на лучшее название. Победила концепция геройского противостояния враждебным силам по мотивам культового фильма «Матрица». Так, первая лаборатория на ИРИТ-РТФ носит название NEO, а новая лаборатория получила название TRINITY. Студенты отмечали, что идея объединения ради общей большой цели близка специалистам по информационной безопасности. Теперь в современных учебных пространствах, оснащенных аппаратными и программными решениями, преподаватели УрФУ, эксперты УЦСБ и представители ведущих компаний-производителей будут учить студентов бороться с киберпреступностью. Здесь будут проводится специализированные курсы и реализовываться научно-практические исследования, также планируется создание полигонов для отработки задач обеспечения информационной безопасности действующих предприятий, что является важным шагом в подготовке студентов к реальным условиям работы в этой области.

УЦСБ последовательно укрепляет сотрудничество с Уральским федеральным университетом с 2015 г.: участвует в Эндаумент-фонде, активно развивает образовательный процесс, реализует совместные научно-исследовательские проекты. В рамках подготовки ИТ-специалистов УЦСБ регулярно проводит спецкурсы, лекции и мастер-классы по направлениям «Информационные технологии» и «Информационная безопасность». 10 июля 2024 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом и УЦСБ с целью развития совместных проектов на базе нового кампуса «Новокольцовский».

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