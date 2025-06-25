УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности

Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC входит в состав УЦСБ — одной из российских ИТ-компаний с экспертизой в создании, защите, модернизации и обслуживании цифровых инфраструктур бизнеса и государственных организаций. Использование УЦСБ SOC снижает нагрузку на внутренние ИТ-ресурсы компании и позволяет получить мониторинг кибербезопасности без затрат на инфраструктуру и персонал.