Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177565
ИКТ 13802
Организации 10731
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25818
Персоны 76283
География 2876
Статьи 1530
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

УЦСБ SOC Центр мониторинга кибербезопасности

УЦСБ - SOC - Центр мониторинга кибербезопасности

Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC входит в состав УЦСБ — одной из  российских ИТ-компаний с экспертизой в создании, защите, модернизации и обслуживании цифровых инфраструктур бизнеса и государственных организаций. Использование УЦСБ SOC снижает нагрузку на внутренние ИТ-ресурсы компании и позволяет получить мониторинг кибербезопасности без затрат на инфраструктуру и персонал.  

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator заключили партнерское соглашение 1
02.06.2025 Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет ИБ-отрасль 1
25.02.2025 УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке 1
24.02.2025 «T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

УЦСБ и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 84 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 342 2
Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 12 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 20 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 913 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 147 1
Ideco - Айдеко 85 1
Код Безопасности 655 1
Газинформсервис - ГИС 321 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2428 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5408 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30744 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 821 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2248 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2916 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16482 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 170 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 127 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1206 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4223 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3274 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 528 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 297 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 378 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Curator.AntiDDoS - Qrator AntiDDoS - Qrator DDoS Protection 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4751 1
Богданов Валентин 17 3
Степанов Антон 70 2
Мушовец Константин 2 2
Щербак Иван 1 1
Курзин Вадим 1 1
Нашивочников Николай 8 1
Арефьев Игорь 15 1
Закатов Константин 6 1
Ткачев Дмитрий 16 1
Мисюра Максим 1 1
Палей Лев 55 1
Лукацкий Алексей 123 1
Коростелев Павел 33 1
Домуховский Николай 5 1
Хомутов Дмитрий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 3
Россия - УФО - Свердловская область 1602 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7074 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30442 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 958 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1412 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще