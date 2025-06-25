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Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator заключили партнерское соглашение

Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC и Curator, компания в области сетевой безопасности и нейтрализации DDoS-атак, объявляют о заключении партнерского соглашения. Теперь заказчикам УЦСБ SOC доступны два продукта Curator — Curator.AntiDDoS и Curator.WAF как сервис. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Curator.AntiDDoS обеспечивает непрерывную защиту от DDoS-атак без снижения производительности веб-ресурсов и легко интегрируется с мобильными приложениями и API. Среднее время реакции системы — до 30 секунд для 97% векторов атак. Облачный сервис Curator.WAF помогает защитить высоконагруженные веб-приложения от попыток взлома и эксплуатации уязвимостей, минимизируя количество ложных срабатываний благодаря механизму раннего подавления.

Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator: «Партнерство с УЦСБ SOC — важный шаг для Curator. Объединяя наши технологии и экспертизу, мы обеспечиваем клиентам более высокий уровень безопасности и реагирования на инциденты. Наше сотрудничество открывает новые возможности для построения устойчивой и защищенной цифровой среды».

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Подключение через УЦСБ SOC дает заказчикам доступ к технологиям защиты. Мониторинг информационной безопасности будет обогащаться данными от AntiDDoS и WAF, а вся информация о состоянии ИТ-инфраструктуры отображаться в личном кабинете клиента. Специалисты УЦСБ SOC помогут качественно настроить WAF и AntiDDoS и обеспечат консультационную поддержку на всех этапах внедрения.

Константин Мушовец, директор УЦСБ SOC: «Мы постоянно отслеживаем актуальные угрозы и выбираем только таких партнеров, которые создают продукты, способные адаптироваться под быстро меняющиеся вызовы в сфере информационной безопасности. Новые решения от Curator усилят комплексные системы защиты, которые мы создаем для крупного бизнеса и госорганизаций».

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