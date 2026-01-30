Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро

История предприятия началась 13 января 1933 года, когда на базе завода № 39 было создано Центральное конструкторское бюро опытного самолетостроения легких самолетов и войсковых серий, начальником которого был назначен Сергей Владимирович Ильюшин. В ОКБ Ильюшина на сегодняшний день собраны компетенции по проектированию самолетов различной размерности и назначения. Основными проектами являются тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, топливозаправщик на его базе Ил-78М-90А, в сфере гражданской авиации — ирокофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400М и региональный Ил-114-300.

Первенцем конструкторского бюро стал ЦКБ-26, на базе которого выпускался самолет ДБ-3. Выдающийся летчик-испытатель В.К. Коккинаки совершил на нем легендарный перелет в Америку и установил пять мировых рекордов. Штурмовики Ил-2 и бомбардировщики Ил-4 внесли весомый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Послевоенный Ил-28 стал первым реактивным бомбардировщиком ВВС России, а гражданские Ил-12 и Ил-14 - вышли на регулярные пассажирские авиалинии. Турбовинтовой Ил-18 сделал доступным полеты для граждан нашей страны. Турбореактивный магистральный Ил-62, широкофюзеляжные Ил-86 и Ил-96 на многие десятилетия стали флагманами «Аэрофлота», эталоном безопасности и комфорта для пассажиров. Одна из самых успешных разработок ОКБ - реактивный Ил-76. Он используется в военно-транспортной и гражданской авиации, в МЧС России. Новое поколение модернизированных самолетов Ил-76МД-90А сегодня пополняет парк военно-транспортной авиации ВКС России.