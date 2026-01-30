Разделы

Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина российское проектно-конструкторское бюро

Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро

История предприятия началась 13 января 1933 года, когда на базе завода № 39 было создано Центральное конструкторское бюро опытного самолетостроения легких самолетов и войсковых серий, начальником которого был назначен Сергей Владимирович Ильюшин. В ОКБ Ильюшина на сегодняшний день собраны компетенции по проектированию самолетов различной размерности и назначения. Основными проектами являются тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, топливозаправщик на его базе Ил-78М-90А, в сфере гражданской авиации —  ирокофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96-300, Ил-96-400М и региональный Ил-114-300.

Первенцем конструкторского бюро стал ЦКБ-26, на базе которого выпускался самолет ДБ-3. Выдающийся летчик-испытатель В.К. Коккинаки совершил на нем легендарный перелет в Америку и установил пять мировых рекордов. Штурмовики Ил-2 и бомбардировщики Ил-4 внесли весомый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Послевоенный Ил-28 стал первым реактивным бомбардировщиком ВВС России, а гражданские Ил-12 и Ил-14 - вышли на регулярные пассажирские авиалинии. Турбовинтовой Ил-18 сделал доступным полеты для граждан нашей страны. Турбореактивный магистральный Ил-62, широкофюзеляжные Ил-86 и Ил-96 на многие десятилетия стали флагманами «Аэрофлота», эталоном безопасности и комфорта для пассажиров. Одна из самых успешных разработок ОКБ - реактивный Ил-76. Он используется в военно-транспортной и гражданской авиации, в МЧС России. Новое поколение модернизированных самолетов Ил-76МД-90А сегодня пополняет парк военно-транспортной авиации ВКС России.

30.01.2026 Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля 1
22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 5
07.03.2025 Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА 1
12.03.2024 ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков 4
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 3
10.12.2018 «Системный софт» создал централизованную антивирусную защиту в компании «Ил» 3
01.04.2015 «Технодинамика» создаст систему электроснабжения для транспортного самолета Ил-112В 1
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
21.07.2010 Завершены усталостные испытания крыла Ил-114 1
22.03.2010 В ЦАГИ состоялся расширенный научно-технический совет по прочности 1
18.02.2010 В ЦАГИ прошёл расширенный НТС по аэродинамике 1
03.02.2010 В ЦАГИ создан стенд для испытаний модификаций Ил-76 1
14.07.2008 МС-21 планируют совместить с китайским самолетом 1
24.08.2007 "МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям 2
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ 1
21.06.2006 Индия закажет еще 18 Су-30МКИ 1
17.08.2005 Стоимость проекта по созданию ближне-среднемагистрального самолета MC-21 составила $229 млн. 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416029, в очереди разбора - 727528.
Создано именных указателей - 189842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

