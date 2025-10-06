Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беляков Владимир
СОБЫТИЯ
|06.10.2025
|Около 50% базовых станций, которые устанавливают в 2025 г. ведущие операторы связи в Крыму и Новороссии, сделаны в России 1
|24.08.2007
|"МАКС-2007": Авиакомплекс Ильюшина поставит Ил-114 двум авиакомпаниям 1
Беляков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
|Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-114 - советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолёт 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
