Около 50% базовых станций, которые устанавливают в 2025 г. ведущие операторы связи в Крыму и Новороссии, сделаны в России  

Около 50% базовых станций, которые устанавливают в 2025 г. ведущие операторы связи в Крыму и Новороссии, сделаны в России Об этом рассказал сам вендор – «АйСи Тех», который выполняет заказы для крымской «Волны» и оператора «+7Телеком» в новых регионах с 2024 г., в рамках форума «Телеком: Перезагрузка». По словам заместителя генерального директора компании Владимира Белякова, в 2025 г. на сети заказчиков интегрируется около тысячи базовых станций «Форос».

В «АйСи Тех» говорят, что их станция «Форос» стала первой базовой станцией, вошедшей в реестр ТОРП в октябре 2024 г. Оборудование производится на трех радиозаводах в Ижевске и Саранске. Представители компании заявляют о готовности выпускать до 4 тыс. базовых станций в год.

Интеграция и тестовые этапы проходят успешно, в том числе благодаря собственному мультивендорному ПО «АйСи Тех», которое позволяет в одном окне управлять оборудованием от разных производителей.

