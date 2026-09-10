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Антонов Вадим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Антонов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|Черноков Игорь 1 1
|Силаев Иван 1 1
|Иванов Сергей 405 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Булгак Владимир 19 1
|Кузьменко Иван 4 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Конусов Андрей 87 1
|Солдатов Александр 4 1
|Янаев Александр 1 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Бардин Валерий 8 1
|Андропов Юрий 8 1
|Кобец Константин 1 1
|Мельник Евгений 3 1
|Калгин Евгений 2 1
|Янаев Геннадий 1 1
|Крючков Владимир 4 1
|Бабушкин Борис 3 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Радио России - радиостанция 49 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 297 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.