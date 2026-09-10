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Антонов Вадим

СОБЫТИЯ


10.09.2026 В СПбГМТУ началось обучение студентов на базовой кафедре ГК «СиСофт» 1
11.07.2024 Разработчики ИТ-платформы обещают плюс 30% к производительности в промышленности. За счет чего? 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
18.07.2013 В Красноярском крае с помощью системы «Безопасный город» за полгода раскрыто 35 преступлений 1
02.06.2011 Leta построила систему защиты ПДн для «Объединенной авиастроительной корпорации» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Антонов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Ростех - ОАК - ОАК-Ресурс 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 151 1
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Демос - Демос Датаком 60 1
СSoft - CS Group - СИЭС Групп 5 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13993 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3674 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Правительство РФ - Морская коллегия 9 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28462 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5209 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9606 2
HRM - Расчет отпуска 908 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23264 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2108 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 893 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8402 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4434 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7565 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 335 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13771 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6881 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6206 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2563 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
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