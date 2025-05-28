Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина ВАСО Инженерное Бюро ВАСО Воронежское акционерное самолётостроительное общество Воронежский авиазавод Воронежский авиационный завод
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3572 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
|Федоров Алексей 124 1
|Иванов Сергей 388 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Карпов Анатолий 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.