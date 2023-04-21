До 2500 импортозамещающих материалов тестируется в Москве ежемесячно

Больше 100 тыс. исследований провели в столичном Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий (ЦИСИС ФМТ). Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, он начал работать в 2016 г. при поддержке Правительства Москвы. Здесь тестируют образцы композиционных, полимерных, уплотнительных и лакокрасочных изделий.

«Специалисты центра участвовали в разработке российских стандартов испытаний новых материалов. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и является одним из важных элементов городской инфраструктуры для технологического бизнеса. Сейчас здесь проводится в среднем от 2000 до 2500 испытаний в месяц», — сказала Наталья Сергунина.

Чаще всего к услугам центра обращаются производители и потребители импортозамещающей продукции для авиакосмической отрасли. В современных воздушных судах около половины веса составляют композиты, в оборудовании для спутниковой связи — до 90%. Уже сейчас в российских пассажирских самолетах МС-21 и Ил-114-300, а также в конструкции авиационного двигателя ПД-8 есть детали из материалов, прошедших испытания в столичном центре.

В состав ЦИСИС входят четыре лаборатории: механических испытаний, термического анализа, химического анализа и ускоренных климатических испытаний. Образцы проверяют на герметичность, влагостойкость, устойчивость к экстремальным температурам, определяют их механические и физико-химические свойства.

В лабораториях работают преимущественно молодые специалисты — выпускники ведущих вузов страны: Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Московского физико-технического института (МФТИ), Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Московского государственного университета тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ). Также среди сотрудников выпускники профильных колледжей Москвы и Подмосковья. Ежегодно в центре проходят стажировки: студентов учат испытывать инновационные материалы, которые приходят на смену металлу, помогают им получить практический опыт и освоить азы профессий.

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Заказчиками исследований являются композитный дивизион «Росатома» — «Юматекс», МГУ имени М.В. Ломоносова, Воронежское акционерное самолетостроительное общество и одно из предприятий, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

Проверить свой товар или технологию может любая компания. Достаточно оставить заявку на сайте. При необходимости сотрудники центра проконсультируют в части выбора стандарта испытаний, а по итогам выдадут протокол.