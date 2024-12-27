Росатом TENEX Техснабэкспорт Химпроминжиниринг НПК Композитные материалы Юматекс, Umatex Алабуга-Волокно Перспективные материалы и технологии
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 205 2
|Зазнобин Алексей 2 2
|Маянов Евгений 1 1
|Панченко Иван 138 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Прохоров Александр 102 1
|Ваньков Николай 1 1
|Чучкевич Михаил 6 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Непочатова Елена 18 1
|Филимонов Михаил 4 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Мордкович Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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