Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Росатом TENEX Техснабэкспорт Химпроминжиниринг НПК Композитные материалы Юматекс, Umatex Алабуга-Волокно Перспективные материалы и технологии



27.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
10.12.2024 ПО Bimeister ускорило согласование технической документации АО «Юматекс» на 20% 1
21.04.2023 До 2500 импортозамещающих материалов тестируется в Москве ежемесячно 1
21.02.2022 Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex 3
17.12.2021 Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом» 3
16.10.2008 Ведущие химики обозначили перспективы углеродного волокна в России 2

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

8213 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 4
Microsoft Corporation 24625 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 3
Oracle Corporation 6688 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Крок - Croc 1777 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
OpenText 207 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ЕМЕ - EME 8 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 3 1
МИРИТ Групп 2 1
Системы документооборота 498 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 35 1
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 4 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 3
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 3
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - ВНИПИпромтехнологии 4 3
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Композит 92 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
Ferrari NV 157 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 1
Росатом - Центратомархив ЧУ- Центральный архив атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энергии Росатом 1 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - ВАСО - Воронежское акционерное самолётостроительное общество - Воронежский авиазавод 5 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Росатом АтомКомплект 7 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 23 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Сервер приложений - Application server 334 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 1
Центрифуга - Centrifuge 52 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Маркировка - Marking 1054 1
Аксессуары 3881 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 351 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Windows 7 1979 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Linux OS 9937 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Windows Server 2016 52 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Oracle AS - Oracle Application Server 93 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Microsoft Windows 15657 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Microsoft Office 2016 23 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Microsoft Office 3734 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 131 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Honeywell CK - серия мобильных компьютеров 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Абакумов Евгений 205 2
Зазнобин Алексей 2 2
Маянов Евгений 1 1
Панченко Иван 138 1
Дегтев Геннадий 255 1
Прохоров Александр 102 1
Ваньков Николай 1 1
Чучкевич Михаил 6 1
Рыбалкин Александр 1 1
Непочатова Елена 18 1
Филимонов Михаил 4 1
Сергунина Наталья 368 1
Мордкович Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Философия - Philosophy 445 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Ведомости 996 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 6 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще