Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контрагентам и номенклатуре. Произведена валидация, актуализация и дедубликация данных, а также их синхронизация между системами.

НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex) – управляющая компания дивизиона «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом». Помимо производства углеродного волокна и изделий на его основе, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью

Чтобы реализовать централизованный ввод и управление данными, произвести их валидацию и дедубликацию, руководство компании решило внедрить систему «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». Параллельно возникла задача передачи централизованной информации из «1С:MDM» в системы-потребители, решить которую можно было при помощи интеграции систем. Интеграцию было решено осуществить на базе корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB. Внедрение продуктов и работы в рамках проекта выполнили специалисты компании Datareon.

В «1С:MDM» настроено централизованное управление справочниками «Номенклатура» и «Контрагенты». В справочниках «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат», «Единицы измерения» настроена работа в разрезе систем-подписчиков. В справочниках «Контрагенты», «Банковские счета», «Контактные лица контрагентов» и «Контактные лица» произведено объединение данных из систем-подписчиков.

Особенностью проекта стала настройка первичной обработки данных, дедубликации и работы в разрезе систем-подписчиков для справочников «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат», «Единицы измерения».

Также в ходе работы над проектом были выявлены точки улучшения и внесены изменения в базовую версию «1С:MDM» в части модуля обработки заявок. Был доработан модуль отправки оповещений по просроченным задачам.

Совместными усилиями проектные команды заказчика и исполнителя проверили и актуализировали более 50 тыс. позиций номенклатуры и более 12 тыс. записей по контрагентам. Были выявлены и устранены более 300 дублей контрагентов.

В Umatex был создан единый центр ввода и управления данными по справочникам группы «Контрагенты» и «Номенклатура», настроено распространение мастер-данных в системы предприятия. Благодаря этому в них содержится актуальная, достоверная и полная информация.