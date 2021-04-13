В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40 процентов новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт», - подчеркнул Александр Прохоров.

Компетенции резидента позволяют разрабатывать решения с применением композитных материалов, предоставлять услуги по проектированию и выпуску мелких и крупных серий продукции, отметил генеральный директор особой экономической зоны Москвы Геннадий Дегтев.

«Инвестиционный проект, который «НПО Композит» реализует в статусе резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2020 года, охватывает период в 10 лет и предусматривает вложения в площадку более 80 млн рублей. Отраслями применения выпускаемой продукции выступают автопром, судостроение, робототехника, аэрокосмическая промышленность - те сферы, где требуется облегчение веса конструкций и особая прочность деталей», - напомнил Геннадий Дегтев.

Новая продукция адресована официальным дилерам мировых автоконцернов, уточнил генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов.

«В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества», - подчеркнул Михаил Филимонов.

«НПО Композит» работает в кластере современных материалов и нанотехнологий и взаимодействует с другими участниками московской ОЭЗ - компанией Umatex и «Нанотехнологическим центром композитов» (НЦК), усиливая кооперацию внутри единого технологического сообщества ОЭЗ «Технополис «Москва». Всего в кластере современных материалов и нанотехнологий работают восемь компаний.