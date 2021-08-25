Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Windows Server 2012
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Публикаций - 147, упоминаний - 211
Microsoft Windows Server 2012 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1123 1
|ЕС-лизинг 13 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Шмид Александр 18 2
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Водясов Алексей 97 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Clark Greg - Кларк Грег 8 1
|Марей Алексей 14 1
|Полещук Александр 8 1
|Пастухов Борис 6 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Канаметова Залина 4 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Абрамишвили Артур 1 1
|Демидов Михаил 125 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Деловой Петербург 6 1
|Markets&Markets Research 78 2
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760355, в очереди разбора - 664045.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760355, в очереди разбора - 664045.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru