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Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2015 HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2

граммы, в рамках которой будет содействовать заказчикам в России в переходе на операционную систему Windows Server 2012 R2 с устаревшей платформы Windows Server 2003. Чтобы сократить риски, свя
27.01.2015 Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2

имизирован так, чтобы для всех основных операций количество нажатий на экран или кликов мыши было минимальным, рассказали в компании. СЭД PayDox может устанавливаться на компьютеры с ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 (как и на более ранние версии Windows), при этом доступ к СЭД и работа со всеми основными функциями системы возможны практически с любых мобильных устройств, в том числе

26.01.2015 Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу

аботчиков, в данной версии Security Studio Endpoint Protection содержатся исправления и улучшения, внесенные по результатам эксплуатации продукта, а также реализована поддержка новых ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. В SSEP 7.7 увеличены показатели производительности и стабильности работы. Для пользователей предыдущих версий SSEP обновление продукта в рамках действующей технической п
21.03.2014 Обновленный Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 поступил в продажу

, объявила о поступлении в продажу обновленной версии СЗИ Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2. Как говорится в заявлении «Кода Безопасности», поступившем в ред
20.12.2013 Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2

а о прохождении коммутаторами центра обработки данных серии CloudEngine (CE) сертификации Microsoft Windows Server 2012 R2, с открытой программируемой системой Huawei (Open Programmability Syst
25.10.2013 Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1

в компании. Платформа XenDesktop на базе архитектуры Simplified FlexCast Management совместима с ОС Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1. В целом новая версия Citrix XenDesktop позволит реализо
13.06.2013 Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012

анкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или неправомерного изъятия. Новая версия Secret Disk Server NG 3.8 также оснащена поддержкой электронных ключей нового поколения JaCarta, ОС Microsoft Windows Server 2012 и поддержкой отказоустойчивых кластеров, используемых для организации файловых хранилищ. Кроме того, в версии 3.8 добавлены сервис лицензирования (предназначен для
28.05.2013 Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack

гибкость и возможность выбора при выполнении нагрузки OpenStack в существующей среде Windows Server, считают в компании. Dell будет поддерживать для OpenStack ключевые функции платформы виртуализации Windows Server 2012, включая виртуализацию сети, изоляцию на основе политик, Quality of Service (QoS) и мультиарендность (multi-tenancy). Кроме того, Dell совместно с другими разработчиками Ope
21.05.2013 Вышел новый Zecurion Zserver с поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS

их дисках, в хранилищах и на внешних площадках. Zecurion Zserver 6.0.1 оснащен поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS (Resilient File System) — новой файловой системы, появившейся в Mi
30.01.2013 Вышла Symantec System Recovery 2013 с поддержкой Windows 8, Windows Server 2012 и vSphere 5.1

Корпорация Symantec анонсировала Symantec System Recovery 2013 — комплексную систему резервного копирования, в которой реализована полная поддержка таких платформ, как Windows 8, Windows Server 2012 и vSphere 5.1. Symantec System Recovery 2013 включает новое решение по управлению для масштабного развертывания и позволяет сократить окно резервного копирования, обеспечив

28.01.2013 В продажу поступила новая редакция Windows Server 2012 for Embedded Systems Datacenter

C 1 января 2013 года в продажу поступила новая редакция Windows Server 2012 for Embedded Systems Datacenter, предназначенная для получения в системе

30.11.2012 IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012

Компания IceWarp, поставщик комплексных решений для обмена сообщениями, сообщила о полной совместимости решения IceWarp Email Server с ОС Windows 8 и Windows Server 2012. Команда разработчиков компании завершила серию тестов, доказав, что сервер обмена сообщениями IceWarp может быть легко развернут на этих платформах. «Хотя мы конкурируем с

11.10.2012 Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V

Replication 6.5 включает новые возможности восстановления для Microsoft Exchange, HP StoreVirtual VSA и аппаратных снимков LeftHand. Другим важным дополнением является поддержка VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V, что делает Veeam первым вендором, поддерживающим оба передовых гипервизора, подчеркнули в компании. Одной из основных новых возможностей Veeam Backup & Replication

03.10.2012 AMD оптимизировала процессоры Opteron для Windows Server 2012

Компания AMD объявила о своем тесном сотрудничестве с корпорацией Microsoft на протяжении всего процесса разработки операционной системы Windows Server 2012 с целью создания исключительного серверного решения, работающего на процессорах AMD Opteron. По мнению представителей AMD, процессоры AMD Opteron идеально подходят для дости
30.09.2012 Вышел Windows Server 2012 for Embedded Systems и Windows Storage Server 2012

С начала сентября был анонсирован и официально запущен в продажу Microsoft Windows Server 2012 for Embedded Systems. Новый продукт доступен в трех редакциях: Standard,

27.09.2012 Microsoft представила в России «самую знаменательную» серверную ОС в своей истории

Microsoft сообщила о доступности в России новой ОС для серверов – Windows Server 2012. Менеджер по маркетингу Windows Server в России Алексей Поздняков в своем
26.09.2012 Microsoft объявила о доступности Windows Server 2012 в России

it (MMS’2012) компания Microsoft объявила о доступности новой версии серверной операционной системы Windows Server 2012 в России. Windows Server 2012 воплотил в себе опыт Microsoft в обл
06.09.2012 Fujitsu начала поставки первых серверов Primergy на базе Windows Server 2012

Компания Fujitsu объявила о начале поставок первых серверов Primergy на базе операционной системы Windows Server 2012. Предлагаемые серверы предварительно сконфигурированы и протестированы в соответствии с рекомендациями Microsoft и стандартами качества Fujitsu. Компания одной из первых про
05.09.2012 Microsoft выпустила Windows Server 2012

Microsoft объявила о широкой доступности серверной операционной системы Windows Server 2012, которая, по словам представителей корпорации, является ключевым компонентом экосистемы Microsoft Cloud OS. Помимо Windows Server 2012, экосистема Cloud OS включает W

Публикаций - 203, упоминаний - 281

Microsoft Windows Server 2012 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 125
Broadcom - VMware 2610 28
Intel Corporation 12811 18
HP Inc. 5883 13
Oracle Corporation 7074 13
Код Безопасности 812 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Softline - Софтлайн 3743 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Fujitsu 2105 7
Dell EMC 5180 6
Apple Inc 13156 6
9594 6
SAS Institute 1082 6
Citrix Systems 868 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Google LLC 12690 4
SAP SE 5601 4
Huawei 4677 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 4
Nvidia Corp 4002 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Red Hat 1378 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 3
Nginx - Энджайникс 209 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Synology Inc - SLMP PTE 141 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Родник 91 2
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Кредит Европа банк 67 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Новард УК - Novard 73 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Фармасофт НПК 1 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 3 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 1
Транснефть - Порт Козьмино - Спецморнефтепорт Козьмино 2 1
Новая поликлиника 3 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Continental Airlines 30 1
Городисский и Партнёры 11 1
Разгуляй 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 2
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минстрой РФ - Объединенная дирекция ФКУ 1 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 122
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 66
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 15
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 13
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 13
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 12
DDR - Double data rate 3083 12
Microsoft Windows 16882 96
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 83
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 51
Microsoft Windows Server 2008 483 49
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 46
Linux OS 11533 39
Microsoft Windows 7 2007 32
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 32
Microsoft Windows 10 1938 25
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 24
Broadcom - VMware vSphere 614 23
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 20
Microsoft Windows Server 2003 571 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Microsoft Windows Server 2016 56 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 15
Microsoft Azure 1526 14
Microsoft Windows XP 2431 14
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 12
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 11
Microsoft Office 4170 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
Microsoft Office 2013 82 9
Google Android 15244 9
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 9
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
Microsoft Windows Server 2019 46 9
Google Chrome - браузер 1701 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Aladdin JaCarta PKI 90 7
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 7
Алёшин Дмитрий 9 4
An Wayne - Эн Уэйн 5 3
Попов Виталий 26 2
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 2
Урусов Виктор 157 2
Артюшкин Сергей 6 2
Поздняков Алексей 3 2
Лихарева Светлана 4 2
Тимашев Ратмир 69 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Зайцев Михаил 345 2
Смирнов Алексей 269 2
Федин Владимир 7 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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