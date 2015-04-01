HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2 граммы, в рамках которой будет содействовать заказчикам в России в переходе на операционную систему Windows Server 2012 R2 с устаревшей платформы Windows Server 2003. Чтобы сократить риски, свя

Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 имизирован так, чтобы для всех основных операций количество нажатий на экран или кликов мыши было минимальным, рассказали в компании. СЭД PayDox может устанавливаться на компьютеры с ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 (как и на более ранние версии Windows), при этом доступ к СЭД и работа со всеми основными функциями системы возможны практически с любых мобильных устройств, в том числе

Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу аботчиков, в данной версии Security Studio Endpoint Protection содержатся исправления и улучшения, внесенные по результатам эксплуатации продукта, а также реализована поддержка новых ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. В SSEP 7.7 увеличены показатели производительности и стабильности работы. Для пользователей предыдущих версий SSEP обновление продукта в рамках действующей технической п

Обновленный Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 поступил в продажу , объявила о поступлении в продажу обновленной версии СЗИ Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2. Как говорится в заявлении «Кода Безопасности», поступившем в ред

Коммутаторы для ЦОД серии CloudEngine от Huawei прошли сертификацию Microsoft Windows Server 2012 R2 а о прохождении коммутаторами центра обработки данных серии CloudEngine (CE) сертификации Microsoft Windows Server 2012 R2, с открытой программируемой системой Huawei (Open Programmability Syst

Citrix выпустил XenDesktop 7.1 с поддержкой Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1 в компании. Платформа XenDesktop на базе архитектуры Simplified FlexCast Management совместима с ОС Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1. В целом новая версия Citrix XenDesktop позволит реализо

Secret Disk 4 и Secret Disk Server NG оснащены поддержкой Microsoft Windows 8 и Windows Server 2012 анкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи или неправомерного изъятия. Новая версия Secret Disk Server NG 3.8 также оснащена поддержкой электронных ключей нового поколения JaCarta, ОС Microsoft Windows Server 2012 и поддержкой отказоустойчивых кластеров, используемых для организации файловых хранилищ. Кроме того, в версии 3.8 добавлены сервис лицензирования (предназначен для

Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack гибкость и возможность выбора при выполнении нагрузки OpenStack в существующей среде Windows Server, считают в компании. Dell будет поддерживать для OpenStack ключевые функции платформы виртуализации Windows Server 2012, включая виртуализацию сети, изоляцию на основе политик, Quality of Service (QoS) и мультиарендность (multi-tenancy). Кроме того, Dell совместно с другими разработчиками Ope

Вышел новый Zecurion Zserver с поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS их дисках, в хранилищах и на внешних площадках. Zecurion Zserver 6.0.1 оснащен поддержкой Microsoft Windows Server 2012 и ReFS (Resilient File System) — новой файловой системы, появившейся в Mi

Вышла Symantec System Recovery 2013 с поддержкой Windows 8, Windows Server 2012 и vSphere 5.1 Корпорация Symantec анонсировала Symantec System Recovery 2013 — комплексную систему резервного копирования, в которой реализована полная поддержка таких платформ, как Windows 8, Windows Server 2012 и vSphere 5.1. Symantec System Recovery 2013 включает новое решение по управлению для масштабного развертывания и позволяет сократить окно резервного копирования, обеспечив

В продажу поступила новая редакция Windows Server 2012 for Embedded Systems Datacenter C 1 января 2013 года в продажу поступила новая редакция Windows Server 2012 for Embedded Systems Datacenter, предназначенная для получения в системе

IceWarp Email Server полностью совместим с Windows 8 и Windows Server 2012 Компания IceWarp, поставщик комплексных решений для обмена сообщениями, сообщила о полной совместимости решения IceWarp Email Server с ОС Windows 8 и Windows Server 2012. Команда разработчиков компании завершила серию тестов, доказав, что сервер обмена сообщениями IceWarp может быть легко развернут на этих платформах. «Хотя мы конкурируем с

Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V Replication 6.5 включает новые возможности восстановления для Microsoft Exchange, HP StoreVirtual VSA и аппаратных снимков LeftHand. Другим важным дополнением является поддержка VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V, что делает Veeam первым вендором, поддерживающим оба передовых гипервизора, подчеркнули в компании. Одной из основных новых возможностей Veeam Backup & Replication

AMD оптимизировала процессоры Opteron для Windows Server 2012 Компания AMD объявила о своем тесном сотрудничестве с корпорацией Microsoft на протяжении всего процесса разработки операционной системы Windows Server 2012 с целью создания исключительного серверного решения, работающего на процессорах AMD Opteron. По мнению представителей AMD, процессоры AMD Opteron идеально подходят для дости

Вышел Windows Server 2012 for Embedded Systems и Windows Storage Server 2012 С начала сентября был анонсирован и официально запущен в продажу Microsoft Windows Server 2012 for Embedded Systems. Новый продукт доступен в трех редакциях: Standard,

Microsoft представила в России «самую знаменательную» серверную ОС в своей истории Microsoft сообщила о доступности в России новой ОС для серверов – Windows Server 2012. Менеджер по маркетингу Windows Server в России Алексей Поздняков в своем

Microsoft объявила о доступности Windows Server 2012 в России it (MMS’2012) компания Microsoft объявила о доступности новой версии серверной операционной системы Windows Server 2012 в России. Windows Server 2012 воплотил в себе опыт Microsoft в обл

Fujitsu начала поставки первых серверов Primergy на базе Windows Server 2012 Компания Fujitsu объявила о начале поставок первых серверов Primergy на базе операционной системы Windows Server 2012. Предлагаемые серверы предварительно сконфигурированы и протестированы в соответствии с рекомендациями Microsoft и стандартами качества Fujitsu. Компания одной из первых про