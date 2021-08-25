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Microsoft Windows Server 2012


25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 2
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 2
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 2
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч 1
23.10.2019 Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7 2
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 2
21.05.2019 Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК 1
11.04.2019 Windows после установки обновлений стала «тормозить» и перестала загружаться 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
27.03.2018 Microsoft рассказала, как не лишиться доступа к серверам под Windows. Видео 1
27.04.2017 Fujitsu представила систему Primeflex с поддержкой Storage Spaces Direct 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
27.03.2017 «Аладдин Р.Д.» и «Код безопасности» протестировали свои продукты на совместимость 1
09.01.2017 Windows стала самой безопасной ОС. Самая «дырявая» - Android 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
14.10.2016 Microsoft официально представила Windows Server 2016 1
14.09.2016 Microsoft закрыла 47 «дыр» в Windows, Office и других продуктах 2
23.06.2016 Fujitsu обновила Primeflex Cluster-in-a-box — готовое решение для цифровой трансформации бизнеса 1
22.01.2016 Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
13.01.2016 Microsoft закрыла 25 «дыр» в Windows, Internet Explorer, Edge и Office 2
24.12.2015 «Рикор» пополнила линейку x86-серверов моделью для систем хранения данных 1
28.09.2015 Программный комплекс JaCarta версии 1.5 сертифицирован ФСТЭК России 1
18.09.2015 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру «Крем Роял» 1
17.09.2015 35% компаний готовы перейти на последние версии Windows Server или в «облако» Microsoft 3
17.09.2015 88% компаний в России используют Windows Server 1
20.08.2015 Setec разработала приложение для работы с электронной подписью в интернет-браузерах 1
28.07.2015 «ДоксВижн» и Depo Computers представили специальные конфигурации серверов Depo Storm для Docsvision 1
17.06.2015 Softline развернула частное «облако» для «Дамате» 1
11.06.2015 ЕУЫЕ 1 1
01.06.2015 Опыт «АК Барс»: как виртуализировать рабочие места в 10 раз дешевле классического VDI 1
28.05.2015 «ИТ Сервис» перенес учетную систему кредитного дома «ПартнерЪ» на платформу «Облакотеки» 1
14.05.2015 Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
01.04.2015 HP поможет российским компаниям перейти с Windows Server 2003 на Windows Server 2012 R2 2
23.03.2015 Microsoft на 20% повышает цены в магазине софта для Windows 1

Публикаций - 147, упоминаний - 211

Microsoft Windows Server 2012 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 89
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 9
SEC Consult Services 929 4
SAP SE 3212 4
IBM 3539 4
Google LLC 7148 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
Check Point Software Technologies 446 2
Код Безопасности 365 2
Paragon Software Group - PSG 172 2
Sophos 106 2
SurfSecure 3 1
Cisco IronPort 9 1
Сигнал-КОМ 22 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Монитор безопасности 69 1
Agfa Gevaert 9 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Docsvision - ДоксВижн 773 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Крипто-ПРО 200 1
Avast Software 120 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Yota - Скартел 623 1
SUSE 167 1
Red Hat 665 1
Broadcom Inc 197 1
NortonLifeLock (Symantec) 779 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
VMware 1829 1
Альфа-Банк 1123 1
ЕС-лизинг 13 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Flash 474 3
OpenStack 347 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 1 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 2 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 1
Microsoft Windows 8 1228 63
Microsoft Windows 10 6635 39
Microsoft Windows 7 1662 24
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
Linux OS 4257 10
Microsoft Windows Server 2008 210 9
Aladdin JaCarta 147 9
Microsoft SQL Server 793 8
Microsoft Exchange 681 7
Microsoft Windows 853 7
Google Android 10751 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 6
Aladdin JaCarta PKI 74 6
Microsoft Windows Server 2016 42 6
Apple iOS 5742 5
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 5
SQL - Язык программирования 433 5
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 5
Aladdin JaCarta PRO 21 4
Aladdin JaCarta LT 23 4
Microsoft Azure 1171 4
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 4
Nvidia GeForce GTX 2062 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft Windows Server 2019 14 2
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iPad 3263 2
Oracle VM VirtualBox 94 2
IBM Watson 105 2
Java - Язык программирования 1176 2
Microsoft Windows Server 2003 144 2
Microsoft Office 2007 98 2
Microsoft SharePoint Server 103 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Microsoft Edge - Браузер 974 1
Шмид Александр 18 2
Кирюхин Дмитрий 73 1
Водясов Алексей 97 1
Зайцев Михаил 145 1
Мельникова Анастасия 166 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Марей Алексей 14 1
Полещук Александр 8 1
Пастухов Борис 6 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Канаметова Залина 4 1
Рудычева Наталья 81 1
Абрамишвили Артур 1 1
Демидов Михаил 125 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Украина 3365 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Япония 2780 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Индия - Республика 2169 1
Восточная Европа 1678 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Челябинская область 658 1
Франция - Французская Республика 2122 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Красная Поляна 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Деловой Петербург 6 1
Markets&Markets Research 78 2
CNews Analytics 1988 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760355, в очереди разбора - 664045.
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