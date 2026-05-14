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Росстандарт РВК ТК 26 Технический комитет по стандартизации 26 Криптографическая защита информации

Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации

СОБЫТИЯ


14.05.2026 Криптографический алгоритм «Криптонита» S3G-5G для безопасности сетей 5G прошел этап согласования в ТК 26

т» (входит в «ИКС Холдинг») алгоритм S3G-5G прошел новый этап согласования: Технический комитет 26 (ТК 26) по стандартизации «Криптографическая защита информации» утвердил методические рекоменд
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики»

рфизические системы» (ТК 194) Никита Уткин и председатель ТК «Криптографическая защита информации» (ТК 26) Игорь Качалин.Соглашение предусматривает решение совместных задач по ряду направлений.
21.03.2014 R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации

лучил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие
04.04.2012 В Нижнем Новгороде пройдет мини-симпозиум по современным тенденциям в криптографии

графии-2012» выступили технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК 26), «Академия криптографии Российской Федерации» и «Нижегородский государственный универс
11.03.2008 Создан госкомитет по стандартизации «Криптографическая защита информации»

омитет по стандартизации «Криптографическая защита информации», получивший сокращенное наименование ТК 26. Этим приказом было утверждено положение о нем, его структура и перечень организаций (п

Публикаций - 56, упоминаний - 91

Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 19
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 10
Microsoft Corporation 25647 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 89 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 59 3
Ростех - Автоматика Концерн 1810 3
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 3
Apple Inc 13026 3
ИКС 497 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2885 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
РКЦ - QApp - КуАпп 23 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5521 2
Cisco Systems 5327 2
Huawei 4471 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 373 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 2
Citrix Systems 863 2
Crypto AG 38 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 412 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1050 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 459 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 354 2
Google LLC 12566 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 186 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1594 1
Upstream 54 1
Телеком-защита 53 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Арсеналъ 45 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 407 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
РусГидро ИТ сервис 37 1
Парадигма 165 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 563 1
СэйфНэт РИЦ - Региональный инжиниринговый центр 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8670 4
РЖД - Российские железные дороги 2054 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 474 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 2
ГПБ - Газпромбанк 1250 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 438 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Совкомбанк - Fintender - СКИБ - Современный Коммерческий Инновационный Банк 3 1
Химпэк 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1099 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
НСПК - Национальная система платежных карт 933 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 92 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 314 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 171 1
Visa International 1986 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Северсталь ПАО - Severstal 612 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 579 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
АльфаСтрахование СГ 378 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 1
ФосАгро 170 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 336 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 204 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 124 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Верный - торговая сеть 322 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 49 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3544 18
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5430 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13504 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3764 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 4
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2822 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 168 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 287 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 61 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4919 42
Стандартизация - Standardization 2313 32
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5007 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33988 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63577 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12951 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24858 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60514 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4277 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9200 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32930 10
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 207 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6390 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35452 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2898 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13755 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23940 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15743 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9738 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7743 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26989 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 963 6
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CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 21 6
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 657 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 865 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10072 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21219 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4109 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12603 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3754 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8637 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 476 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4507 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26026 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14644 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5006 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 10
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 60 6
Linux OS 11341 5
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 20 5
КриптоПро CSP СКЗИ 254 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 82 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 3
Google Android 15100 3
Apple iOS 8505 3
InfoTeCS - ViPNet Client 102 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 225 2
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 27 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 2
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 627 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Microsoft Windows 16732 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6134 2
Oracle Java - язык программирования 3429 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5571 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 201 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1631 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3514 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2316 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 205 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 499 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 19 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 313 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1692 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 346 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 7 1
Чапчаев Андрей 55 6
Гусев Дмитрий 84 4
Смышляев Станислав 20 3
Смирнов Николай 39 2
Качалин Игорь 8 2
Чернова Наталья 4 2
Уткин Никита 40 2
Курепкин Игорь 16 2
Шишкин Василий 4 2
Сазонов Александр 13 2
Глейм Артур 6 1
Барышева Екатерина 1 1
Гуревич Алексей 3 1
Павлов Александр 120 1
Баранов Александр 18 1
Баранов Алексей 21 1
Дубовик Александр 2 1
Самойленко Максим 67 1
Кудрявцев Алексей 40 1
Груздев Антон 42 1
Пуртов Кирилл 61 1
Гуральник Павел 35 1
Мухин Денис 54 1
Ерофеев Максим 32 1
Полторак Дмитрий 8 1
Карасев Алексей 21 1
Калемберг Денис 32 1
Телевинов Сергей 37 1
Уривский Алексей 1 1
Бондаренко Алексей 45 1
Лисицын Андрей 8 1
Грибков Сергей 3 1
Гребнев Сергей 2 1
Гугля Антон 13 1
Григоренко Вадим 57 1
Пискарев Максим 6 1
Кузьмин Кирилл 7 1
Блохин Арсений 1 1
Калашников Артем 17 1
Скида Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163619 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47089 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54231 2
Европа 24872 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18856 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13717 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2498 1
Япония 13726 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 1
Индия - Bharat 5815 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Израиль 2828 1
Германия - Федеративная Республика 13096 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3532 1
Китай - Тайвань 4220 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14730 1
Россия - ПФО - Самарская область 1545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2249 1
Узбекистан - Республика 1967 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1497 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1111 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1022 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 722 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56773 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33152 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52739 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1124 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7261 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 331 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21243 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11237 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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