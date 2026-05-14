Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации

Криптографический алгоритм «Криптонита» S3G-5G для безопасности сетей 5G прошел этап согласования в ТК 26 т» (входит в «ИКС Холдинг») алгоритм S3G-5G прошел новый этап согласования: Технический комитет 26 (ТК 26) по стандартизации «Криптографическая защита информации» утвердил методические рекоменд

Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» рфизические системы» (ТК 194) Никита Уткин и председатель ТК «Криптографическая защита информации» (ТК 26) Игорь Качалин.Соглашение предусматривает решение совместных задач по ряду направлений.

R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации лучил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие

В Нижнем Новгороде пройдет мини-симпозиум по современным тенденциям в криптографии графии-2012» выступили технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК 26), «Академия криптографии Российской Федерации» и «Нижегородский государственный универс