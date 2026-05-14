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Росстандарт РВК ТК 26 Технический комитет по стандартизации 26 Криптографическая защита информации
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
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Криптографический алгоритм «Криптонита» S3G-5G для безопасности сетей 5G прошел этап согласования в ТК 26
т» (входит в «ИКС Холдинг») алгоритм S3G-5G прошел новый этап согласования: Технический комитет 26 (ТК 26) по стандартизации «Криптографическая защита информации» утвердил методические рекоменд
|01.12.2017
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Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики»
рфизические системы» (ТК 194) Никита Уткин и председатель ТК «Криптографическая защита информации» (ТК 26) Игорь Качалин.Соглашение предусматривает решение совместных задач по ряду направлений.
|21.03.2014
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R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации
лучил членство в Техническом комитете по стандартизации № 26 «Криптографическая защита информации» (ТК 26). Как сообщили CNews в компании, это позволит компании принимать самое активное участие
|04.04.2012
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В Нижнем Новгороде пройдет мини-симпозиум по современным тенденциям в криптографии
графии-2012» выступили технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК 26), «Академия криптографии Российской Федерации» и «Нижегородский государственный универс
|11.03.2008
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Создан госкомитет по стандартизации «Криптографическая защита информации»
омитет по стандартизации «Криптографическая защита информации», получивший сокращенное наименование ТК 26. Этим приказом было утверждено положение о нем, его структура и перечень организаций (п
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 6
|Гусев Дмитрий 84 4
|Смышляев Станислав 20 3
|Смирнов Николай 39 2
|Качалин Игорь 8 2
|Чернова Наталья 4 2
|Уткин Никита 40 2
|Курепкин Игорь 16 2
|Шишкин Василий 4 2
|Сазонов Александр 13 2
|Глейм Артур 6 1
|Барышева Екатерина 1 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Павлов Александр 120 1
|Баранов Александр 18 1
|Баранов Алексей 21 1
|Дубовик Александр 2 1
|Самойленко Максим 67 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Груздев Антон 42 1
|Пуртов Кирилл 61 1
|Гуральник Павел 35 1
|Мухин Денис 54 1
|Ерофеев Максим 32 1
|Полторак Дмитрий 8 1
|Карасев Алексей 21 1
|Калемберг Денис 32 1
|Телевинов Сергей 37 1
|Уривский Алексей 1 1
|Бондаренко Алексей 45 1
|Лисицын Андрей 8 1
|Грибков Сергей 3 1
|Гребнев Сергей 2 1
|Гугля Антон 13 1
|Григоренко Вадим 57 1
|Пискарев Максим 6 1
|Кузьмин Кирилл 7 1
|Блохин Арсений 1 1
|Калашников Артем 17 1
|Скида Максим 8 1
|РИА Новости 1026 1
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