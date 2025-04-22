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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина Ил-10 советский штурмовик



22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 1
24.02.2015 6 марок «Города воинской славы» вышли в почтовое обращение 24 февраля 1
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 1
15.12.2006 "Штурмовики над Маньчжурией" в продаже 1
06.12.2006 "Штурмовики над Маньчжурией" в печати 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

8397 2
RRG Studios 4 2
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