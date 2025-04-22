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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина Ил-10 советский штурмовик
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8397 2
|RRG Studios 4 2
|PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17298 2
|Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 1
|Давыдов Вадим 2 2
|Бельтюков Владимир 3 2
|Ульяновский Сергей 3 1
|Ершов Петр 3 1
|Капица Петр 5 1
|Иванова Ольга 11 1
|Крылов Алексей 4 1
|Московец Александр 3 1
|Капица Сергей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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