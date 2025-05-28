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Разработчики оборудования для АЭС внедрили комплекс решений от «1С»

Компании «Инженерное Бюро ВАСО» с января 2025 г. преобразовали систему «1С: ERP» предприятия в многофункциональный комплекс «1С:ERP» + «1С:PLM» + «1С:ДО». Интеграторами выступили специалисты компании «Анхеликс». На предприятии разработаны сценарии взаимодействия подразделений, что сделало прозрачным весь процесс выпуска оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании «Инженерное Бюро ВАСО».

Директор по финансам и экономике ООО «Инженерное Бюро ВАСО» Анастасия Гоголь: «1С: ERP мы внедрили еще в 2022 г. и, освоившись в ней, поняли необходимость дополнений под нашу специфику. В 2024 г. мы решили оптимизировать систему учета, так как на нашем предприятии не было удобной единой системы управления жизненным циклом разработок. Мы поставляем уникальное запатентованное оборудование для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), серийно выпускаем крановые весы ВКМ Метрол. Поставки оборудования для атомных станций России требуют идеально отлаженных процессов. Благодаря разработчикам «» и профессионалам ООО «Анхеликс», внедривших их, мы существенно приблизились к этой цели. Результаты первых шести месяцев работы полностью оправдали ожидания».

Сергей Степанов, ведущий программист ООО «Анхеликс»: «В результате совместного рассмотрения схемы взаимодействий конструкторских, производственных и сбытовых подразделений было принято решение о внедрении комплексной системы планирования, контроля и учета на платформе «1С: ERP». Проект еще будет совершенствоваться в деталях, но уже можно сказать, что все поставленные задачи решены».

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