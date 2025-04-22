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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина Ил-38 советский противолодочный самолёт средней дальности



22.04.2025 Производитель Ил-76, Ил-96 и Sukhoi Superjet закупает ПАКи на чипах Nvidia и AMD 1
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ 1
07.01.2009 Индия предпочла американские патрульные самолёты российским 1
25.07.2008 Проведены испытания новых СУО для авиации ВМФ РФ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Boeing 1013 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 1
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 864 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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