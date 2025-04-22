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Ростех ОАК АК имени С.В. Ильюшина Ил-38 советский противолодочный самолёт средней дальности
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
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