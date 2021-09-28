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Флот крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа



28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота
21.06.2021 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота
30.07.2020 «Ростех» оборудовал новейший боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике
04.08.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»
01.08.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении»
15.05.2012 Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8%
20.04.2010 Решения Acronis обеспечили непрерывность рабочих процессов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота
27.02.2010 Начат поиск легендарного флота Китая
21.01.2010 Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется
19.11.2009 В Москве состоится научно-техническая конференция "50 лет судовой атомной энергетике"
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон
19.12.2008 Отряд боевых кораблей Северного флота совершает деловой заход на Кубу
02.12.2008 Начинаются морские учения "ВЕНРУС-2008" кораблей России и Венесуэлы
07.10.2008 Морские стратегические ядерные силы Северного флота участвуют в учениях "Стабильность-2008"
22.09.2008 Отряд кораблей Северного флота РФ выдвинулся к берегам Венесуэлы
14.04.2008 Подводятся итоги работ по ликвидации ядерного наследия атомного флота СССР
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике
22.01.2008 ВВС примут активное участие в учениях Военно-морского Флота в Атлантике
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море
28.12.2006 Управление Северного флота объявило конкурс на эксплуатацию средств связи
24.10.2006 США модернизируют спутниковую связь военно-морского флота
24.10.2006 США модернизируют спутниковую связь военно-морского флота
26.06.2006 Провал американцев: секреты флота попали в Сеть
27.01.1999 FORE Systems создаст информационную систему для военно-морской базы флота США на Гавайях

Публикаций - 400, упоминаний - 400
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