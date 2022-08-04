Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море

АО «МТТ», дочерняя компания МТС, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения.

В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе VoiceBox, интегрировав его с telegram-ботом, который принимает уведомления. Теперь, чтобы соблюсти регламент уведомления, владельцу судна не нужно дозваниваться по телефону и диктовать дежурному информацию для записи в журнале, процедуру уведомления берет на себя цифровой помощник.

Чат-бот в режиме онлайн собирает информацию от владельцев судов и через API передает текст для синтеза голосового сообщения. VoiceBox преобразует текст в речь, самостоятельно дозванивается до нужного пограничного органа и диктует все необходимые для регистрации заявки сведения, после чего фиксирует номер заявки и направляет ее владельцу судна вместе с аудиозаписью – в доказательство того, что уведомление прошло корректно.

«Передавать данные владельцы судов должны устно – по телефону или радиосвязи, что не всегда удобно в условиях плавания, – прокомментировал Евгений Петровский, создатель платформы. – Только в Краснодарском крае ежедневно выходят в море порядка 6000 судов, и не всегда у экипажа есть возможность своевременно дозвониться до погранзаставы. Узнав об этой проблеме, мы решили предложить владельцам судов удобный сервис».

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Защита данных

«С запуском нового сервиса процесс уведомления о выходе в море становится не только более простым и удобным для владельцев судов, но и более надежным, – прокомментировал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. – Цифровой помощник звонит по указанному номеру телефона, пока не дозвонится и не поможет дежурному погранзаставы корректно внести информацию от владельца судна».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Показать еще

Наука

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет
Показать еще