Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море

АО «МТТ», дочерняя компания МТС, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения.

В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе VoiceBox, интегрировав его с telegram-ботом, который принимает уведомления. Теперь, чтобы соблюсти регламент уведомления, владельцу судна не нужно дозваниваться по телефону и диктовать дежурному информацию для записи в журнале, процедуру уведомления берет на себя цифровой помощник.

Чат-бот в режиме онлайн собирает информацию от владельцев судов и через API передает текст для синтеза голосового сообщения. VoiceBox преобразует текст в речь, самостоятельно дозванивается до нужного пограничного органа и диктует все необходимые для регистрации заявки сведения, после чего фиксирует номер заявки и направляет ее владельцу судна вместе с аудиозаписью – в доказательство того, что уведомление прошло корректно.

«Передавать данные владельцы судов должны устно – по телефону или радиосвязи, что не всегда удобно в условиях плавания, – прокомментировал Евгений Петровский, создатель платформы. – Только в Краснодарском крае ежедневно выходят в море порядка 6000 судов, и не всегда у экипажа есть возможность своевременно дозвониться до погранзаставы. Узнав об этой проблеме, мы решили предложить владельцам судов удобный сервис».

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«С запуском нового сервиса процесс уведомления о выходе в море становится не только более простым и удобным для владельцев судов, но и более надежным, – прокомментировал директор по продукту МТТ Иван Артемьев. – Цифровой помощник звонит по указанному номеру телефона, пока не дозвонится и не поможет дежурному погранзаставы корректно внести информацию от владельца судна».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального робота в зависимости от специфики и потребностей конкретной организации. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.