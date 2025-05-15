Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот

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- Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа
УПОМИНАНИЯ
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Виктор 5 2
|Крылов Фотий 2 2
|Высоцкий Владимир 24 1
|Лукьянчук Евгений 5 1
|Королев Сергей 43 1
|Макаров Николай 30 1
|Габестро Сергей 28 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Дыгало Игорь 9 1
|Шилов Александр 2 1
|Черток Борис 3 1
|Масорин Владимир 4 1
|Blair Dennis - Блэр Деннис 2 1
|Шинкевич Александр 2 1
|Военно-промышленный курьер 88 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
|NEWSru.com 229 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|Российская газета 274 1
|Ananova 250 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
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