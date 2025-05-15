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Минобороны РФ ВМФ РФ Тихоокеанский флот

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот

 

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 1
27.08.2014 В обращение выходят шесть почтовых марок в рамках серии «Города воинской славы» 1
27.07.2010 Евгений Лукьянчук назначен новым техническим директором Приморского филиала «Вымпелкома» 1
09.06.2010 Российскую армию ожидают структурные перемены 1
23.04.2010 Сегодня исполняется 45 лет со дня запуска первого отечественного спутника связи «Молния-1» 1
18.12.2009 Заводы по строительству и ремонту судов сделают закупки через электронные торги 1
14.12.2009 Продолжается поисковая операция в районе падения самолета морской авиации Ту-142МЗ 1
11.11.2009 В месте падения самолета ТУ-142МЗ продолжается поисковая операция 1
12.10.2009 На Тихоокеанском флоте прошли успешные пуски баллистических ракет 1
26.12.2008 Российские боевые корабли сосредотачиваются в Индийском океане для учений "Индра-2009" 1
08.12.2008 Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправляется в дальний поход 1
30.09.2008 АПЛ "Рязань" прошла подо льдами Арктики 2
17.09.2008 ТОФ РФ: на учениях в Японском море отработана ракетная стрельба 1
25.04.2008 Модернизированный аппарат "АС-28" вернулся на Тихоокеанский флот 1
11.07.2007 Тихоокеанский флот закупает глубоководный спасательно-поисковый комплекс 1
03.07.2007 У «Tele2 Северо-Запад» новый управляющий директор 1
30.08.2006 Российский комплекс "Редут" готов встретить корабли противника 1
30.08.2006 Российский комплекс "Редут" готов встретить корабли противника 1
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка 2
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка 2
21.10.2003 "Транзас" продемонстрировал работу системы координации деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций 1
20.06.2001 Канадский адмирал признался в любви к "клубничке" 1
08.06.2000 ВМФ стран тихоокеанского региона намерены организовать общую безопасную систему связи с использованием сети Интернет 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 569 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Tele2 AB 62 1
VessoLink - ВессоЛинк - ВессоТел Eдиная пейджинговая 11 1
МТС - Примтелефон 47 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 2
Связной ГК 1373 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Тетис Про - Tetis Pro 4 1
ДЦСС - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта 2 1
ОСК - ХСЗ - Хабаровский судостроительный завод 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Малино-Фуд 1 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 56 1
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Минтранс РФ - Морская спасательная служба - Глобальный Морской Спасательно-Координационный Центр 1 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
Правительство РФ - Морская коллегия 2 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
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