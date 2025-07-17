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Шилов Александр
УПОМИНАНИЯ
Шилов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1042 1
|Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
|ДЦСС - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта 2 1
|ОСК - ХСЗ - Хабаровский судостроительный завод 1 1
|Габестро Сергей 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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