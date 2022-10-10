«Новая перевозочная компания» повышает эффективность труда сотрудников с помощью Solar addVisor

«Новая перевозочная компания», частный операторов железнодорожного подвижного состава, реализовала пилотный проект использования Solar addVisor – системы сбора и аналитики данных для повышения эффективности труда и организационного развития компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар». Успешный пилотный проект позволил масштабировать использование системы на всю компанию.

На старте пилотного проекта перед компанией стояла задача проанализировать продуктивность сотрудников и подразделений и их вовлеченность в работу, выявить области развития компетенций персонала, ключевые навыки для найма новых сотрудников и их дальнейшей успешной работы в компании, признаки выгорания сотрудников.

Данные, собираемые Solar addVisor, на первом этапе проекта дали руководству понимание текущей продуктивности работы сотрудников компании и помогли выявить точки роста продуктивности. Были определены перегруженные специалисты и проведена оценка ресурсной составляющей в отделах, что помогло перераспределить нагрузку на не полностью загруженных работой сотрудников.

По итогам пилотного проекта АО «НПК» планирует масштабировать использование Solar addVisor для более комплексного анализа эффективности работы всей компании.

«Мы отметили для себя простоту использования системы Solar addVisor. Удобные виджеты позволяют быстро и наглядно оценить эффективность работы сотрудников и подразделений. Наши HR-специалисты оценили удобно реализованную систему разграничения прав доступа, благодаря которой Solar addVisor могут использовать руководители компании для контроля рабочего времени и загруженности сотрудников», — отметил Александр Шилов, руководитель департамента информационной безопасности АО «НПК».

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Solar addVisor анализирует действия за рабочим компьютером и предоставляет сведения о реальной рабочей загрузке сотрудников (недозагрузка, перегрузка), подразделений и организации в целом, выявляя потенциальные риски выгорания и снижения эффективности, а также необходимость балансировки или перераспределения задач. Программный продукт отражает динамику продуктивности сотрудника, подразделения и организации за определенный период. Результатом анализа является выявление факторов, повышающих и снижающих эффективность труда персонала. Также Solar addVisor позволяет анализировать режим рабочего дня, помогая управлять трудовой дисциплиной.

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«РТК-солар» — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются Compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1300+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России.