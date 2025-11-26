Разделы

Лукьянчук Евгений


СОБЫТИЯ


26.11.2025 МТС внедряет технологию оптоволоконной сенсорики в решениях умного офиса и города 1
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G 1
28.06.2012 «Билайн» будет конкурировать сам с собой 1
17.03.2011 «Билайн» расширил сеть ШПД во Владивостоке 1
12.10.2010 «Билайн» расширяет сеть ШПД во Владивостоке 1
27.07.2010 Евгений Лукьянчук назначен новым техническим директором Приморского филиала «Вымпелкома» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Лукьянчук Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9183 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14124 3
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 3
МегаФон 9851 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 1
МТС - Примтелефон 47 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
Samsung Electronics 10605 1
АКОС 68 1
Ростелеком 10285 1
МТС Дальний Восток макрорегион 6 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2684 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6420 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9595 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28899 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2171 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17059 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1260 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1818 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17842 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13006 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6134 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6685 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1522 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2568 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4835 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8441 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56978 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25601 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 202 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3256 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7686 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3914 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25511 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21936 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14805 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2345 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3783 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Губенко Вадим 1 1
Копыл Владимир 8 1
Сметанкин Игорь 8 1
Гостев Дмитрий 22 1
Муравьев Олег 29 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1299 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1692 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2930 2
Россия - РФ - Российская федерация 156200 2
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - ДФО - Магаданская область 474 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 668 1
Россия - ДФО - Амурская область 842 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 428 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 658 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 981 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1004 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1235 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1060 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 979 1
Россия - ЮФО - Севастополь 577 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5300 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54834 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5973 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20296 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25881 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3679 1
Минобороны РФ - ТОВВМУ - Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова - Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова 3 1
