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Шурыгин Владислав
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 1
Шурыгин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
|Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
|Королев Игорь 65 1
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