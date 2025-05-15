Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности

Российские конструкторы модернизировали беспилотник-камикадзе большой дальности «Герань-2», прототипом которой. Новая версия получила название отличается от предшественника улучшенными характеристиками. Дрон обладает мощностью, сравнимой с крылатой ракетой, что позволяет ему атаковать укрепленные объекты, например, бункеры, командные пункты и промышленные здания.

Новая версия

В сети появились данные нового российского ударного дрона с рекордной дальностью полета, об этом пишет «Московский Комсомолец».

Российские конструкторы усовершенствовали беспилотник-камикадзе большой дальности «Герань-2». Новая версия, названная «Герань-3», обладает улучшенными характеристиками.

«Герань-3» оснастили турбореактивной силовой установкой с тягой 250–300 кг вместо винтомоторной группы, использовавшейся в «Герани-2». Новый беспилотник быстрее, мощнее и технологичнее. По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, его крейсерская скорость достигает 550–600 км/ч, а на финальном участке полета, при пикировании на цель, аппарат разгоняется до 700 км/ч. Это в три раза превышает скорость «Герань-2», что значительно затрудняет его перехват зенитной артиллерией.

«Герань-3» имеет длину 3,5 метра, размах крыла 3 метра и потолок высоты 9,1 км. Время полета составляет до двух часов. Масса беспилотника увеличилась до 380 кг по сравнению с 250 кг у «Герани-2», а масса боевой части выросла в шесть раз — до 300 кг против 50 кг у предшественника.

YouTube - kremlin Ударные дроны «Герани-2» на параде по случаю восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2025 г.

По мнению Владислава Шурыгина, «Герань-3» обладает мощностью, сопоставимой с крылатой ракетой, что позволяет ему поражать укрепленные объекты, такие как бункеры, командные пункты и промышленные здания. Ударные возможности нового дрона значительно превосходят характеристики «Герани-2».

Военный эксперт отметил и минусы нового дрона. «Герань-3» дороже в производстве, поэтому вряд ли производство дрона будет массовым в России. Реактивный двигатель в «Герань-3» будет заметнее для радаров в инфракрасном диапазоне.

Дроны семейства «Герань» могут работать в комплексе с беспилотниками других типов. В одной атаке могут быть задействованы до 200 беспилотных аппаратов разных типов, что повышает эффективность выполнения боевой задачи.

Серийное производство мини-версии

14 мая 2025 г. в России начато серийное производство уменьшенной версии беспилотников «Герань», массово применяемых в ходе специальной военной операции (СВО). Это небольшой дрон с названием «Тювик», который внешне похож на известный дрон-камикадзе дальнего радиуса действия.

Со слов основателя конструкторского бюро с позывным Оби-Ван, «Тювик» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и внешне повторяет контуры более крупной «Герани», за что его прозвали мини-«Геранью». Новый дрон предназначен для работы на линии боевого соприкосновения. Дрон практически невозможно заглушить. «Тювик» оснащен системой связи «Поземка», устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также он способен автономно преодолевать зоны действия комплексов РЭБ на автопилоте, а на финальном участке полета — самостоятельно донаводиться на цель.

По информации разработчиков, «Тювик» может развивать скорость до 180 км/ч, пролетать до 30 км и находиться в воздухе до 25 минут. Полезная нагрузка мини-герани составялет около 2 кг. На CNews уже рассказывалось о проблемах, которые нужно решать.

Особый интерес к аппарату вызывает его система донаведения с элементами искусственного интеллекта (ИИ), обратил внимание военный эксперт Юрий Лямин на «Военном обозрении». По его словам, дрон способен самостоятельно сверять реальную картинку местности с заложенными картами, а также ориентироваться на электронную картотеку целей.

Полки беспилотных систем в ВМФ

Военно-морской флот (ВМФ) России 13 мая 2025 г. начал формирование специализированных полков беспилотных систем в составе всех флотов, об этом писали «Известия». О необходимости на CNews писали еще в мае 2024 г., новые воинские части объединят различные виды роботизированных комплексов: воздушные беспилотники, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты для выполнения разведывательных и ударных задач.

Новые подразделения будут сформированы на всех флотах и предназначены для охраны российских кораблей, уничтожения вражеских беспилотников и безэкипажных катеров, а также ведения поиска и уничтожения морских мин. Техника разных образцов будет интегрирована в единые комплексы для решения оперативных задач в интересах флота.

Бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал запаса Игорь Королев отметил, что сформировать такие подразделения правильно может только Главное командование ВМФ, которое отвечает за определение оперативных задач для новых частей. Подразделения, где роботизированная техника станет основным видом оружия, будут действовать эффективнее, чем оснащенные традиционной техникой. Безэкипажные катера в составе полков будут выполнять задачи по контролю акватории, разведке, противоминным действиям, противолодочной обороне и, при необходимости, нанесению ударов по противнику. Эксперт также отметил, что важной задачей будет организация грамотного централизованного управления, которое во многом определит эффективность роботизированных частей и поможет избежать распыления производственных сил.