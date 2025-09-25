Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183677
ИКТ 14278
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78916
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Минобороны РФ ВМФ РФ Балтийский флот ВМФ Российской Федерации

Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации

УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 В России создан сверхмалый подводный беспилотник 1
22.05.2024 «Элар» оцифровал подшивки газет Кронштадтский вестник» 19 века и за период Великой Отечественной войны 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
25.07.2019 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 1
25.06.2019 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 1
03.08.2015 В состав «Первого БИТа» вошла калининградская группа DRV 1
29.10.2014 «Воентелеком» завершает ремонт техники связи Балтийского флота 1
09.06.2010 Российскую армию ожидают структурные перемены 1
21.01.2010 Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется 1
11.09.2009 На учениях «Запад-2009» МО РФ задействует трансцендентный резерв 1
10.09.2009 Началось оперативно-стратегическое учение "Запад - 2009" 1
07.07.2009 На маяках Балтийского флота будет утилизован 71 РИТЭГ 2
26.09.2008 Крейсер "Петр Великий" провел учения по отражению атак малоразмерных скоростных судов 1
24.06.2008 Завершились международные военно-морские учения Baltops 2008 1
10.06.2008 Отряд российских боевых кораблей участвует в учениях Baltops 2008 1
15.05.2008 Балтийскому флоту России исполняется 305 лет 3
31.01.2008 Годовщину "атаки века" отметили в Калининграде 1
24.12.2007 Управление Балтфлота объявило конкурс на обслуживание ВОЛС 1
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море 1
07.02.2007 На боевом корабле МПК-105 произошел пожар 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
Ростелеком 10135 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 878 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 1
Patriot Memory 74 1
Huawei 4117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13784 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 399 1
8754 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4364 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1057 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2619 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3086 11
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 279 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 258 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6205 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 23 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55476 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70972 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4806 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8668 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 3
Умные платформы 1819 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4267 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2626 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1246 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21600 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2557 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25275 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11973 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11113 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1146 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11069 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16819 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 40 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7980 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5386 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16671 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2299 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9004 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1314 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30577 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1704 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1612 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1800 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1412 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1968 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1290 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10908 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33127 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1244 1
Пропускная способность - Bandwidth 1810 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 999 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 133 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 1
ByteDance - TikTok 305 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 240 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 242 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 6 1
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2309 1
Осеевский Михаил 330 1
Иванов Сергей 395 1
Алиханов Антон 25 1
Долгов Антон 20 1
Макаров Николай 30 1
Путин Владимир 3305 1
Хромов Николай 1 1
Маринеско Александр 2 1
Максимов Николай 2 1
Осипов Сергей 42 1
Тарасенко Оксана 12 1
Корня Алексей 80 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - в миру Владимир Михайлович Гундяев 9 1
Бубнов Иван 5 1
Сердюков Анатолий 84 1
Таранов Андрей 4 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Копелевич Илья 1 1
Петухов Валентин 4 1
Турилин Александр 4 1
Чикер Николай 2 1
Шарабанова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 10
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 112 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3019 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18284 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53021 2
Беларусь - Белоруссия 5959 2
Дания - Королевство 1315 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
Польша - Республика 1996 2
Атлантический океан - Атлантика 294 2
Германия - Федеративная Республика 12862 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 2
Средиземное море - Средиземноморье 202 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 98 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Швеция - Королевство 3658 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Нидерланды 3591 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 707 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Литва - Литовская Республика 658 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 103 1
Мировой океан - World Ocean 518 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2379 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1214 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14386 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 257 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 955 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8838 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54037 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19897 3
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 353 3
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5730 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4242 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50405 1
Английский язык 6828 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1792 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1874 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1312 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1220 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17107 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5305 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 3
NEWSru.com 229 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Российская газета 274 1
Румедиа - Business FM 5 1
Wylsacom 10 1
Кронштадтский вестник 1 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще