«Элар» оцифровал подшивки газет Кронштадтский вестник» 19 века и за период Великой Отечественной войны

18 годовых подшивок газеты «Кронштадтский вестник» и «Рабочий Кронштадт (название газеты в советское время) было оцифровано для Кронштадтской Морской библиотеки в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Кронштадтская Морская библиотека ведет свою историю от 10 августа 1832 г., когда в помещении Благородного собрания в Кронштадте была открыта Флотская библиотека. К 1913 г. книжный фонд насчитывал 67 281 наименование и 110 245 томов. Библиотека являлась одной из богатейших в России и считалась гордостью Балтийского Флота. Сегодня библиотеку ежегодно посещает более 15 тыс. человек, оформляется более 50 книжных и художественных выставок, проводится более 130 культурно-массовых мероприятий для жителей Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Одним из важных направлений деятельности учреждения в последние годы является оцифровка ценных изданий и обеспечение доступа к ним широкого круга пользователей.

Так, в 2024 г. специалистами корпорации «Элар» были оцифрованы годовые подшивки газеты «Кронштадтский вестник» за большую часть периода с 1880 по 1894 гг. (13 годовых подшивок), также электронные копии были созданы для номеров газеты «Рабочий Кронштадт» периода Великой Отечественной войны: было оцифровано пять годовых подшивок за период с 1941 по 1945 гг.

Ранее в 2022 г. силами «Элар» для Кронштадтской Морской библиотеки были оцифрованы более ранние выпуски «Кронштадтского вестника» за часть периода с 1863 по 1879 гг. Итого оцифровано 29 годовых подшивок газеты, имеющих огромную краеведческую ценность, - отмечают в библиотеке.

Планетарные сканеры «Элар» обеспечили бережное сканирование и позволили полностью исключить вредное воздействие на бумажные оригиналы. Из полученных электронных образов специалистами «Элар» были собраны PDF-книги по подшивкам.

«В фонде редкой книги Кронштадтской Морской библиотеки хранится коллекция годовых подшивок местной газеты «Кронштадтский вестник». В фонде сохранены издания практически с момента начала выхода газеты в 1863 г. и по настоящий период. Для сохранности подшивок газеты и для предоставления удаленного доступа к изданиям всем желающим было решено начать оцифровку периодических изданий, - сказала Елена Шарабанова, хранитель фондов СПб ГБУ «ЦБС Кронштадтского района. - Также в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была оцифрована уникальная коллекция газеты «Рабочий Кронштадт» (под таким названием выходила газета «Кронштадтский вестник» в советское время), выходившая в Кронштадте в течение всего периода войны и блокады Ленинграда».

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