«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда

«Ростелеком» построил первую подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Кингисепп — Калининград для повышения доступности услуг связи на территории Российской Федерации. Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре — ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран.

В торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства ПВОЛС, приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры «Ростелекома» к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

«Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие — дополнительное тому подтверждение. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Кингисепп — Калининград придаст мощный импульс программе цифровой трансформации региона, жители которого смогут почувствовать реальные преимущества от применения информационных технологий и сервисов», — сказал специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов.

Антон Алиханов поблагодарил правительство России и «Ростелеком» за вклад в цифровизацию региона и строительство стратегически важных, надежных и безопасных каналов связи для эксклава.

«Подводная линия связи Кингисепп — Калининград дает новые возможности для решения задач по цифровой трансформации региона. Оптическая магистраль напрямую соединяет Калининградскую и Ленинградскую области, повышая качество работы и увеличивая ресурс инфраструктуры связи не только региона, но и всей России. “Ростелеком” еще раз доказал свою надежность, реализовав сложный проект в самой западной части страны», — заявил губернатор Калининградской области. Антон Алиханов также напомнил, что в рамках устранения цифрового неравенства «Ростелеком» обеспечивает в Калининградской области функционирование каналов передачи данных региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, создал региональный портал госуслуг, а также присоединился к организации службы оперативной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

«Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей, бизнеса и бюджетных организаций Калининградской области. Для нас это технологически сложный проект с учетом географических и исторических особенностей региона, — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. — Трасса прокладки ПВОЛС в водах Балтийского моря имеет 50 пересечений с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например, с “Северным потоком” и “Северным потоком — 2”. Кроме того, во время строительства силами Балтийского флота было уничтожено семь морских мин. Тем не менее, специалисты “Ростелекома” выполнили все работы качественно и в срок».